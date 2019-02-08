Обслуживание карты Тип карты

Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток от 50 000 руб. 6% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 7 500 ₽ со 2-го года: 0-7 500 руб. 625 руб. в месяц за обслуживание, при среднемесячном остатке более 500 000 руб. плата за месяц не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 1 000 000 руб. в месяц, 0,5% - свыше 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах - 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц, в ПВН - 1 500 000 руб. в сутки, 2 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация кэшбэк-сервис до 30% за покупки в интернет-магазинах - партнерах банка;

бесплатное СМС-информирование;

предоставляются скидки до 25% при оплате картой по программе "Мир скидок";

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за превышение лимита кредитования — 30% годовых;

плата за пропуск платежа - 36,5% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита индивидуально (до одной среднемесячной заработной платы) Льготный период нет Проценты за кредит 24% Погашение кредита без графика; полное погашение процентов и кредита производится не реже 1 раза в 90 дней Требования и документы Возраст от 18 до 65 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы наличие cash back;

возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете по высокой ставке (от 50 000 руб.) Минусы высокая стоимость обслуживания при несоблюдении требований банка;

отсутствие льготного периода Особые ограничения на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита Дата актуализации 08.02.2019 10:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.