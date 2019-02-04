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Польза Gold
Visa Gold — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- ставка от 26,9% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- Другое
- Для путешествий
- Заправки
программа Польза: начисление баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать через личный кабинет полную или частичную стоимость покупок, в т. ч. коммунальных услуг, совершенных по карте ранее (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):
- 3% от суммы покупок в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны", "Путешествия" (макс. 3 000 баллов в месяц);
- 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);
- до 10% у партнеров банка
срок действия баллов - 1 год с даты их начисления
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
со 2-го года: 990 руб. за подключение к программе "Польза"
Снятие наличных в банкоматах банка
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
4,9%, мин. 399 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4,9%, мин. 399 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 30 000 руб. в банкоматах, до 100 000 руб. в кассах в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц, первый месяц бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9% до 49,9%
26,9% годовых на операции по оплате товаров и услуг при лимите кредитования до 30 000 руб., 28,2% годовых на операции по оплате товаров и услуг при лимите кредитования от 30 000 руб.,49,9% годовых при снятии наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 1 000 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
- оформление заявки на карту по паспорту
Минусы
- высокая процентная ставка на операции снятия наличных;
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
- высокая комиссия за СМС-информирование
Особые ограничения
- требуется наличие стационарного рабочего телефона
Дата актуализации
04.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Польза Gold» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- Сайт
- www.homecredit.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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