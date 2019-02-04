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Польза Gold

Visa Gold — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
  • ставка от 26,9% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • Другое
  • Для путешествий
  • Заправки

программа Польза: начисление баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать через личный кабинет полную или частичную стоимость покупок, в т. ч. коммунальных услуг, совершенных по карте ранее (1 балл = 1 руб., за один раз можно потратить от 100 до 100 000 баллов):

  • 3% от суммы покупок в категориях "АЗС", "Кафе и рестораны", "Путешествия" (макс. 3 000 баллов в месяц);
  • 1% за прочие покупки и платежи в интернет-банке (макс. 2 000 баллов в месяц);
  • до 10% у партнеров банка

срок действия баллов - 1 год с даты их начисления

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 990 руб. за подключение к программе "Польза"

Снятие наличных в банкоматах банка

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

4,9%, мин. 399 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,9%, мин. 399 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 30 000 руб. в банкоматах, до 100 000 руб. в кассах в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 99 руб. в месяц, первый месяц бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 300 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 26,9% до 49,9%
26,9% годовых на операции по оплате товаров и услуг при лимите кредитования до 30 000 руб., 28,2% годовых на операции по оплате товаров и услуг при лимите кредитования от 30 000 руб.,49,9% годовых при снятии наличных
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 1 000 руб.
Требования и документы
Возраст
от 22 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
  • оформление заявки на карту по паспорту
Минусы
  • высокая процентная ставка на операции снятия наличных;
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • высокая комиссия за СМС-информирование
Особые ограничения
  • требуется наличие стационарного рабочего телефона
Дата актуализации
04.02.2019 16:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Польза Gold» в 138 городах России
43 574
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22