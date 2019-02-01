Обслуживание карты Тип карты

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы Для путешествий при оформлении карты клиент становится участником бонусной программы "Статус", которая позволяет накапливать мили и в дальнейшем обменивать их на премиальный билет на полёт любым регулярным рейсом "ЮТэйр", повышение класса обслуживания, услуги от партнеров программы; начисление миль: 2 100 приветственных миль;

1 наградная миля за каждые 80 руб., потраченные при расчетах картой за товары и услуги Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 0 - 2 750 ₽ 250 руб. в месяц за обслуживание;

плата за обслуживание не взимается в первый месяц пользования картой, а также при осуществлении безналичных покупок от 50 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4%

4%, мин. 300 руб. в банкоматах, расположенных в Краснодарском крае Снятие наличных в ПВН банка 4% Снятие наличных в банкоматах других банков 4% + 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 4%, мин. 210 руб. Лимиты по операциям 500 000 руб. - суточный лимит снятия наличных Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно Условия кредитования Размер кредитного лимита от 30 000 до 500 000 ₽ Льготный период до 51 день действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 25% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 21 до 70 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме уровень заработной платы не менее 15 000 руб. Регистрация постоянная в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных миль за расчеты по карте;

возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об обороте;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

льготный период распространяется на покупки и снятие наличных Минусы крупная комиссия за снятие денежных средств;

наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;

требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты Дата актуализации 01.02.2019 10:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.