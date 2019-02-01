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СНГБ — Статус с грейс-периодом
MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 500 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание от 0 до 2 750 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- Для путешествий
при оформлении карты клиент становится участником бонусной программы "Статус", которая позволяет накапливать мили и в дальнейшем обменивать их на премиальный билет на полёт любым регулярным рейсом "ЮТэйр", повышение класса обслуживания, услуги от партнеров программы;
начисление миль:
- 2 100 приветственных миль;
- 1 наградная миля за каждые 80 руб., потраченные при расчетах картой за товары и услуги
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 750 ₽
- 250 руб. в месяц за обслуживание;
- плата за обслуживание не взимается в первый месяц пользования картой, а также при осуществлении безналичных покупок от 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4%
- 4%, мин. 300 руб. в банкоматах, расположенных в Краснодарском крае
Снятие наличных в ПВН банка
4%
Снятие наличных в банкоматах других банков
4% + 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
4%, мин. 210 руб.
Лимиты по операциям
500 000 руб. - суточный лимит снятия наличных
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
уровень заработной платы не менее 15 000 руб.
Регистрация
в регионе получения карты:
- постоянная
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- начисление бонусных миль за расчеты по карте;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об обороте;
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая процентная ставка;
- льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
- крупная комиссия за снятие денежных средств;
- наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
- требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
01.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «СНГБ — Статус с грейс-периодом» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- Отделения и банкоматы
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба