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СНГБ — Статус с грейс-периодом

MasterCard Gold «СНГБ-СТАТУС» — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
  • ставка 25% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 51 дня
  • годовое обслуживание от 0 до 2 750 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
  • Для путешествий

при оформлении карты клиент становится участником бонусной программы "Статус", которая позволяет накапливать мили и в дальнейшем обменивать их на премиальный билет на полёт любым регулярным рейсом "ЮТэйр", повышение класса обслуживания, услуги от партнеров программы;

начисление миль:

  • 2 100 приветственных миль;
  • 1 наградная миля за каждые 80 руб., потраченные при расчетах картой за товары и услуги
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 750 ₽
  • 250 руб. в месяц за обслуживание;
  • плата за обслуживание не взимается в первый месяц пользования картой, а также при осуществлении безналичных покупок от 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4%
  • 4%, мин. 300 руб. в банкоматах, расположенных в Краснодарском крае
Снятие наличных в ПВН банка

4%

Снятие наличных в банкоматах других банков

4% + 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 210 руб.

Лимиты по операциям
500 000 руб. - суточный лимит снятия наличных
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 30 000 до 500 000 ₽
Льготный период
до 51 день
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
  • справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

уровень заработной платы не менее 15 000 руб.

Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных миль за расчеты по карте;
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требования банка об обороте;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • льготный период распространяется на покупки и снятие наличных
Минусы
  • крупная комиссия за снятие денежных средств;
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • требуется постоянная регистрация в регионе оформления кредитной карты
Дата актуализации
01.02.2019 10:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «СНГБ — Статус с грейс-периодом» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба