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бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц 0,5% Бонусы Для путешествий

Благотворительность программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность: 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;

1 миля за каждые 90 руб. при оплате товаров, работ, услуг;

срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется при сумме безналичных покупок от 30 000 руб. 1% Выпуск и годовое обслуживание 1 000 - 1 360 ₽ 1 000 руб. за обслуживание карты без программ лояльности; 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) при снятии на территории РФ;

1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1% (0,8% в ПВН Росбанка) при снятии на территории РФ;

1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения) Дополнительная информация плата за пропуск платежа - 20% годовых;

СМС-информирование - 45 руб. в месяц (пакет 2);

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);

штраф за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых

конвертация - по курсу банка Условия кредитования Размер кредитного лимита от 50 000 до 100 000 ₽ Льготный период нет Проценты за кредит 21% годовых при предоставлении справки 2-НДФЛ, 23% годовых - справки по форме банка от 21% до 23% Погашение кредита в размере начисленных процентов Требования и документы Возраст от 21 до 60 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

не требуется +2 п.п. к ставке без подтверждения дохода Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев общий стаж не менее 1 года Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков;

возможность подключения одной из трех программ лояльности Минусы отсутствие льготного периода;

платное подключение к программе лояльности Особые ограничения возможна выдача карты ИП (срок осуществления предпринимательской деятельности не менее 24 месяцев);

+2 п.п. к ставке без подтверждения дохода

клиенту доступна одна из программ лояльности: cashback или проценты на остаток, или программа S7 Priority Дата актуализации 08.02.2019 12:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.