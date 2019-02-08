ББР Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Кредитная (тариф Оптимальный)системы Мир Классическая
Мир Классическая — ББР Банкеще 2 карты
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 100 000 ₽
- годовое обслуживание от 1 000 до 1 360 ₽
- cash back 0,5%
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- Мир Классическая
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
0,5%
за любые покупки на сумму до 1 000 000 руб. в месяц
Бонусы
- Для путешествий
- Благотворительность
программа S7 Priority: начисление миль за покупки, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг S7, авиакомпаний альянса oneworld, перевести их другому пользователю или отправить на благотворительность:
- 300 приветственных миль после проведения первой расходной операции;
- 1 миля за каждые 90 руб. при оплате товаров, работ, услуг;
- срок действия миль - до конца года плюс 2 полных следующих календарных года
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
1%
начисляется при сумме безналичных покупок от 30 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 000 - 1 360 ₽
1 000 руб. за обслуживание карты без программ лояльности; 30 руб. в месяц за участие в одной из программ лояльности
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% (0,8% в банкоматах Росбанка) при снятии на территории РФ;
- 1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% (0,8% в ПВН Росбанка) при снятии на территории РФ;
- 1,5 %, мин. 500 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц (комиссия за несоблюдение лимита - 4% от суммы превышения)
Дополнительная информация
- плата за пропуск платежа - 20% годовых;
- СМС-информирование - 45 руб. в месяц (пакет 2);
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Росбанка);
- штраф за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- конвертация - по курсу банка
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 100 000 ₽
Льготный период
нет
Проценты за кредит
от 21% до 23%
21% годовых при предоставлении справки 2-НДФЛ, 23% годовых - справки по форме банка
Погашение кредита
в размере начисленных процентов
Требования и документы
Возраст
от 21 до 60 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
+2 п.п. к ставке без подтверждения дохода
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах и кассах сторонних банков;
- возможность подключения одной из трех программ лояльности
Минусы
- отсутствие льготного периода;
- платное подключение к программе лояльности
Особые ограничения
- возможна выдача карты ИП (срок осуществления предпринимательской деятельности не менее 24 месяцев);
- +2 п.п. к ставке без подтверждения дохода
- клиенту доступна одна из программ лояльности: cashback или проценты на остаток, или программа S7 Priority
Дата актуализации
08.02.2019 12:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная (тариф Оптимальный)» в 13 городах России
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба