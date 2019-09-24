Бесплатные карты в банке «Ак Барс»

Банк: Ак Барс
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard World
 от 17,9% до 500 000 до 55 0 - 2 388 до 1,25%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Три факта о быстром финансировании

Заемные средства становятся более доступными рядовому потребителю. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в банке «Ак Барс», получив полную свободу действий. Она позволяет делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета за коммунальные услуги и образование, перечислять деньги и погашать штрафы. Ее преимущества мы рассмотрим более подробно.

1. Это безопасно

Риски при финансировании минимальны. Услуги банков точно соответствуют российскому законодательству. Даже систематические просрочки не станут поводом для конфискации имущества. Практика показывает, что судебные разбирательства начинаются только после многочисленных попыток уладить дело «мирным путем» — например, реструктуризировать долг или предоставить клиенту дополнительное время для погашения.

Еще одно преимущество — многоуровневая система защиты от кражи. Даже если платежное средство попадет в руки злоумышленнику, воспользоваться им будет практическим невозможно. Клиенту же достаточно сделать звонок на горячую линию, чтобы заблокировать счет.

2. Это действительно выгодно

Конечно, процентные ставки нельзя назвать малыми — они значительно превышают показатели целевых программ финансирования. Но клиенту предлагается льготный период с продолжительностью до 100 дней. В течение этого времени проценты приравниваются нулю, что позволяет сокращать расходы при грамотном планировании.

Заемщик может получать выгоду — многие финансовые компании предлагают кешбэки и бонусные программы. Накапливая деньги или специальные баллы, он сделает каждую последующую покупку более выгодной за счет скидок и дополнительных привилегий.

3. Это удобно

Портал banki.ru значительно упрощает поиск выгодных предложений. Воспользовавшись его каталогом, можно найти подходящую программу сотрудничества за несколько минут. Столько же времени отнимет заполнение электронной заявки — в нее вводятся только паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода.

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