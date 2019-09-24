Бесплатные карты в Ситибанке

Банк: Ситибанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Просто кредитная карта 120 дней
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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Выгодное финансирование: пошаговая инструкция

Банковские услуги непрерывно совершенствуются и становятся более доступными для рядового потребителя. Речь идет не только об уменьшении расходов, но и об упрощении. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Ситибанке за несколько минут. Эту процедуру мы рассмотрим более подробно.

1. Изучение рынка

Самый ответственный этап, который требует предельной внимательности. К счастью, портал banki.ru значительно упрощает процесс. Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам — процентным ставкам, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и другим. Дополнительные фильтры сделают видимыми только те программы, которые точно соответствуют ожиданиям потребителя — например, с услугой курьерской доставки, кешбэком или возможностью расчета за рубежом. Также на сайте можно найти следующие материалы:

  • отзывы потребителей и комментарии экспертов;
  • рейтинги банков по уровню финансовой устойчивости, размеру активов и качеству обслуживания;
  • аналитические статьи, обзоры рынков, рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы;
  • подробные сведения о каждой компании — от даты основания до последних новостей и особенностей бизнеса.

    • 2. Подача заявки

    Выбрали подходящую финансовую услугу? Нажав одну кнопку, вы перейдете к электронной форме. В пустых полях указываются паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Если вам нужна большая сумма, будьте готовы подтвердить последнюю цифру справкой 2-НДФЛ или равносильным документом.

    Информация обрабатывается в течение 15–30 минут. После этого клиент может ознакомиться с предложенными условиями в «личном кабинете». Если банку потребуются дополнительные сведения, он возьмет паузу на пару дней.

    3. Получение

    Последний этап также не отнимет много времени. Связавшись с представителем организации, вы можете уточнить время посещения офиса. Это позволяет обходиться без утомительного ожидания в очередях. Кроме того, вы будете уверены, что все формальности завершатся до указанного часа. В некоторых регионах доступна услуга курьерской доставки. Она делает сотрудничество с банком действительно удобным. Для активации финансового инструмента достаточно совершить покупку на любую сумму. При его использовании нужно своевременно погашать проценты и взносы за обслуживание, чтобы предотвращать начисление штрафов и пени.

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