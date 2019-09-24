Бесплатные карты в Ситибанке

Выгодное финансирование: пошаговая инструкция

Банковские услуги непрерывно совершенствуются и становятся более доступными для рядового потребителя. Речь идет не только об уменьшении расходов, но и об упрощении. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Ситибанке за несколько минут. Эту процедуру мы рассмотрим более подробно.

1. Изучение рынка

Самый ответственный этап, который требует предельной внимательности. К счастью, портал banki.ru значительно упрощает процесс. Его каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам — процентным ставкам, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и другим. Дополнительные фильтры сделают видимыми только те программы, которые точно соответствуют ожиданиям потребителя — например, с услугой курьерской доставки, кешбэком или возможностью расчета за рубежом. Также на сайте можно найти следующие материалы:

отзывы потребителей и комментарии экспертов;

рейтинги банков по уровню финансовой устойчивости, размеру активов и качеству обслуживания;

аналитические статьи, обзоры рынков, рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы;

подробные сведения о каждой компании — от даты основания до последних новостей и особенностей бизнеса.

2. Подача заявки

Выбрали подходящую финансовую услугу? Нажав одну кнопку, вы перейдете к электронной форме. В пустых полях указываются паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Если вам нужна большая сумма, будьте готовы подтвердить последнюю цифру справкой 2-НДФЛ или равносильным документом.

Информация обрабатывается в течение 15–30 минут. После этого клиент может ознакомиться с предложенными условиями в «личном кабинете». Если банку потребуются дополнительные сведения, он возьмет паузу на пару дней.

3. Получение

Последний этап также не отнимет много времени. Связавшись с представителем организации, вы можете уточнить время посещения офиса. Это позволяет обходиться без утомительного ожидания в очередях. Кроме того, вы будете уверены, что все формальности завершатся до указанного часа. В некоторых регионах доступна услуга курьерской доставки. Она делает сотрудничество с банком действительно удобным. Для активации финансового инструмента достаточно совершить покупку на любую сумму. При его использовании нужно своевременно погашать проценты и взносы за обслуживание, чтобы предотвращать начисление штрафов и пени.