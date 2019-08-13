Бесплатные карты в Кредит Европа Банке

Преимущества быстрого финансирования

Еще 10 лет назад получение заемных средств было сложным процессом — клиентам приходилось собирать множество документов и несколько дней ожидать решения. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Кредит Европа Банке, потратив полчаса на все формальные процедуры. Решение принимается за пару минут, а выдача платежного средства обычно происходит в конце рабочего дня. Быстрое оформление — не единственное достоинство такой услуги. Другие плюсы следует рассмотреть более подробно.

Никаких ограничений

Целевые программы позволяют получать деньги для приобретения конкретного товара или оплаты услуги — например, для покупки квартиры или погашения счетов за образование. Здесь подобные условности отсутствуют. Клиент волен самостоятельно распоряжаться средствами в пределах установленного лимита. Ему не придется часто пользоваться банкоматами, снимая наличные — электронные расчетные средства принимаются десятками тысяч магазинов, ресторанов и других предприятий на территории страны.

Дополнительная выгода

Удивительно, но займы могут приносить прибыль. Для этого следует воспользоваться кешбэком — сервисом, позволяющим компенсировать часть затрат. Величина такой компенсации варьируется от 1 до 50 %. Чтобы получить наибольший доход, следует регулярно просматривать каталог специальных предложений на сайте банка.

Бонусные программы очень похожи. Однако они предполагают накопление баллов, которые можно тратить на уменьшение стоимости покупок и получение дополнительных привилегий. Чаще всего они создаются в сотрудничестве со следующими компаниями:

отелями и турагентствами;

авиакомпаниями и наземными перевозчиками;

интернет-магазинами и разработчиками онлайн-игр;

сетями супермаркетов и магазинов электроники.

Умело пользуясь этими сервисами и льготным периодом, можно сократить расходы до нуля, и уменьшить нагрузку на семейный бюджет.

Максимальное удобство

Современные технологии позволяют обходиться без лишних затрат времени. Для выбора подходящей финансовой программы и подачи заявки не обязательно ехать в офис банка. Достаточно воспользоваться любым устройством, имеющим доступ к интернету — подойдет даже смартфон. Скоринговые системы не требуют сбора документов — они получают все необходимые сведения из открытых источников. Только при выдаче большой суммы банк запросит справку о доходах.