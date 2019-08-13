Россия
Вход
Поиск

Бесплатные карты в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные карты в Кредит Европа Банке в городах:

Подробнее

Преимущества быстрого финансирования

Еще 10 лет назад получение заемных средств было сложным процессом — клиентам приходилось собирать множество документов и несколько дней ожидать решения. Сегодня можно оформить бесплатную кредитную карту в Кредит Европа Банке, потратив полчаса на все формальные процедуры. Решение принимается за пару минут, а выдача платежного средства обычно происходит в конце рабочего дня. Быстрое оформление — не единственное достоинство такой услуги. Другие плюсы следует рассмотреть более подробно.

Никаких ограничений

Целевые программы позволяют получать деньги для приобретения конкретного товара или оплаты услуги — например, для покупки квартиры или погашения счетов за образование. Здесь подобные условности отсутствуют. Клиент волен самостоятельно распоряжаться средствами в пределах установленного лимита. Ему не придется часто пользоваться банкоматами, снимая наличные — электронные расчетные средства принимаются десятками тысяч магазинов, ресторанов и других предприятий на территории страны.

Дополнительная выгода

Удивительно, но займы могут приносить прибыль. Для этого следует воспользоваться кешбэком — сервисом, позволяющим компенсировать часть затрат. Величина такой компенсации варьируется от 1 до 50 %. Чтобы получить наибольший доход, следует регулярно просматривать каталог специальных предложений на сайте банка.

Бонусные программы очень похожи. Однако они предполагают накопление баллов, которые можно тратить на уменьшение стоимости покупок и получение дополнительных привилегий. Чаще всего они создаются в сотрудничестве со следующими компаниями:

  • отелями и турагентствами;
  • авиакомпаниями и наземными перевозчиками;
  • интернет-магазинами и разработчиками онлайн-игр;
  • сетями супермаркетов и магазинов электроники.

    • Умело пользуясь этими сервисами и льготным периодом, можно сократить расходы до нуля, и уменьшить нагрузку на семейный бюджет.

    Максимальное удобство

    Современные технологии позволяют обходиться без лишних затрат времени. Для выбора подходящей финансовой программы и подачи заявки не обязательно ехать в офис банка. Достаточно воспользоваться любым устройством, имеющим доступ к интернету — подойдет даже смартфон. Скоринговые системы не требуют сбора документов — они получают все необходимые сведения из открытых источников. Только при выдаче большой суммы банк запросит справку о доходах.