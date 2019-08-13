Бесплатные карты в банке «ФК Открытие»

Выгодные условия финансирования с порталом banki.ru

Наши специалисты постоянно обновляют условия банковских услуг на сайте, предоставляя посетителям актуальную информацию. Это позволяет найти бесплатную кредитную карту в банке «ФК Открытие» и подать заявку за считанные минуты. Мы также публикуем множество аналитических, справочных и обучающих статей, которые значительно облегчают выбор. Из них можно узнать более подробно об основных и дополнительных условиях финансирования.

Ключевые параметры

Процентная ставка — основная статья расходов клиента при длительном использовании заемных средств. Ее базовый уровень варьируется от 15 до 25 %. Однако банки могут повышать проценты во многих случаях:

при отказе от страхования (если таковое предусмотрено договором);

при отсутствии справки о доходах;

при систематических просрочках.

На затраты также влияет стоимость обслуживания базового продукта. Ее величина редко превышает 2–3 тысячи рублей в год. Однако подключение премиальных услуг может существенно увеличить сумму — до 10–12 раз. Подобные пакеты актуальны для путешественников и бизнесменов, часто выезжающих за пределы страны — они предполагают приоритетный выбор мест в салоне самолета, бесплатный доступ в VIP-залы аэропортов и значительные скидки в магазинах Duty Free.

Льготный период полностью освобождает клиента от процентных платежей на 30–100 дней. Грамотно используя эту особенность финансовой программы, можно сократить расходы практически до нулевого уровня. В программах рассрочки он достигает нескольких лет, но только при покупке товаров и оплате услуг в строго определенных местах.

Дополнительные особенности

1. Кешбэк. Позволяет компенсировать часть расходов — вплоть до 50 % при проведении маркетинговых акций и использовании специальных предложений. Средства накапливаются на отдельном счету и не подходят для погашения задолженности.

2. Бонусная программа. Похожа на упомянутый выше сервис, но вместо денег клиент получает особые баллы. При достижении определенной суммы он может рассчитывать на дополнительные привилегии.

3. Величина комиссий. Многие банковские услуги платны, включая снятие наличных, мгновенные переводы между счетами и СМС-информирование. Их стоимость кажется малозначительной, однако в течение года она накапливается, образуя внушительную сумму.

4. Ограничения по операциям. Устанавливаются для защиты от мошенничества. Однако они способны стать помехой при совершении больших покупок — бытовой техники, персональной электроники или автомобилей.