Бесплатные карты в Геобанке

Банк: Геобанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Основные характеристики программы финансирования

Российские банки наперебой предлагают свои услуги потребителям. Это несколько затрудняет выбор подходящей программы сотрудничества — ведь потенциальному клиенту приходится изучать десятки, если не сотни рекламных обращений. Чтобы упростить задачу и оформить бесплатную кредитную карту в Геобанке за несколько минут, стоит воспользоваться порталом banki.ru. Мы расскажем, на какие параметры следует обращать внимание при поиске.

Лимит

Сумма, в пределах которой клиент может делать покупки, оплачивать услуги, погашать штрафы и выполнять переводы. Определяется индивидуально для каждого договора. Зависит от множества факторов, включая способ подтверждения дохода, возраст заемщика, наличие просрочек в прошлом и прочие. При длительном сотрудничестве с банком количество денег может увеличиваться. Благодаря этому постоянные клиенты получают ряд преимуществ.

Не забывайте, что финансовая организация устанавливает ограничения расходов — потратить всю сумму за один раз не получится. Такая мера принимается для защиты от мошенничества.

Процентная ставка

Характеризует переплату при использовании заемных средств в течение года. Минимальное значение достигается при покупке товаров с помощью POS-терминалов. При снятии наличных и онлайн-переводах проценты существенно увеличиваются. Также банк может принять решение об изменении условий соглашения при систематических нарушениях — например, просрочках или превышении установленного лимита.

Стоимость обслуживания

Термин «бесплатная» означает нулевую комиссию за выпуск «пластика». Владельцу расчетного средства приходится уплачивать взносы за поддержку банковского продукта. Иногда они начисляются только после истечения первого года. Для уменьшения или отмены подобных платежей следует подробно изучить условия договора. Чаще всего такое решение принимается при:

  • использовании мобильного приложения;
  • регулярных покупках на большие суммы;
  • подключении дополнительных услуг;
  • поддержке значительного положительного остатка на других счетах.

    • Льготный период

    Варьируется в пределах 30–100 дней. На протяжении указанного срока заемщик освобождается от процентных платежей. Подобная особенность позволяет минимизировать расходы при грамотном финансовом планировании. В программах рассрочки он достигает нескольких лет — но только при соблюдении ряда ограничений.

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