Бесплатные карты в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard Platinum
Мир Премиальная
от 21% до 800 000 до 55 0 - 5 500 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир
от 21% до 500 000 до 55 0 - 3 000 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Условия экспресс-финансирования

Портал banki.ru делает услуги банков более удобными и доступными. Воспользовавшись его каталогом, можно найти и оформить бесплатную кредитную карту в Московском Кредитном Банке всего за несколько минут. Обычно платежное средство выдается за день — только в исключительных случаях процесс отнимает несколько суток. Мы расскажем, на какие параметры следует обращать внимание при выборе выгодной финансовой программы.

Стоимость обслуживания

Почему же расчетный инструмент называется «бесплатным», если компания взимает деньги за его поддержку? Прежде всего, это касается нулевой платы за выпуск. Некоторые банки также начинают начислять взносы за обслуживание с 13 месяца. Это особенно удобно для клиентов, которые хотят решить серьезные денежные проблемы.

Процентная ставка

Этот показатель отображает расходы заемщика. Его начальное значение варьируется от 15 до 25 %. Обратите внимание — он может существенно увеличиваться при снятии денег наличными или перечислении средств на другие счета. Поэтому самым выгодным способом использования финансового инструмента остаются покупки. Банки также повышают проценты при нарушении условий договора — например, при просрочке очередного платежа.

Продолжительность льготного периода

Вернув деньги до истечения установленного срока, клиент освобождается от переплаты. Благодаря этому грамотное планирование минимизирует расходы или вовсе сводит их к нулю. Для погашения задолженности дается 30–100 дней.

Лимиты

Указанная на сайте сумма — это теоретически возможная максимальная цифра. Реальный показатель определяется индивидуально для каждого заемщика. Чтобы увеличить его улучшить условия финансирования, стоит предоставить подтверждение дохода — например, справку 2-НДФЛ. Если такой возможности нет, можно постепенно зарабатывать доверие банка, активно используя заемные средства и возвращая их точно в установленный срок.

Другие особенности

Перечисленные показатели — далеко не полный перечень. При выборе лучшего предложения на сайте banki.ru также следует рассматривать:

  • кешбэки и бонусные программы;
  • ограничения по транзакциям за определенный период времени;
  • возможность совершения оплат за рубежом;
  • величину комиссии за СМС-информирование и дополнительные услуги;
  • требования к заемщику.

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