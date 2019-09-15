Бесплатные карты в ОТП Банке

Банк: ОТП Банк
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3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 24,9% до 1 000 000 до 55 0 - 2 388 до 7%
Mastercard Unembossed
Mastercard Gold
 от 27% до 300 000 до 55 0 нет
Mastercard World
 от 26,9% до 300 000 до 55 0 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Списали комиссию по оплате за детское питание. Бред какой-то
Оценка: 4 Проверяется
Сейчас оплату за школьное детское питание происходит через личный кабинет специального сайта infoshkola.net
Платил за 2-х сыновей - и яндекс деньгами, и киви, и дебетовой... Весь отзыв
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Финансирование без задержек

Для получения денег в долг не обязательно проходить утомительные проверки платежеспособности и другие бюрократические процедуры. Достаточно воспользоваться порталом banki.ru, чтобы заказать бесплатную кредитную карту в ОТП Банке. Заемщику даже не потребуется компьютер — открыть соответствующую веб-страницу можно с помощью смартфона или планшета. Мы рассмотрим процедуру оформления финансового инструмента более подробно.

Три простых шага

1. Изучение рынка и выбор. Каталог сайта позволяет сортировать актуальные предложения по ключевым показателям — процентным ставкам, лимитам и другим. Не забудьте ознакомиться с дополнительными условиями финансирования — например, возможность расчетов за рубежом, наличием кешбэка и величиной комиссионных за снятие наличных. Портал также предлагает подробную информацию о ведущих банках и публикует интересные материалы, которые наверняка окажутся полезными для заемщика.

2. Формальные процедуры. В электронной заявке указываются паспортные данные и номер телефона. Этого достаточно для мгновенной проверки платежеспособности с помощью скоринговых алгоритмов. Некоторые компании также просят вводить размер дохода. Будьте предельно точны при заполнении этого поля — если анализ обнаружит отклонение от реальной цифры, это будет сочтено мошенничеством и послужит поводом для отказа в обслуживании. Если заявка одобрена, клиент может перейти в «личный кабинет» для настройки программы и подключения дополнительных услуг.

3. Получение. Вместо того чтобы немедленно отправляться в офис финансовой компании и ждать в очереди, стоит связаться с менеджером. Он назначит время консультации с учетом пожеланий клиента или предложит курьерскую доставку. Благодаря этому сотрудничество с банком становится по-настоящему удобным.

Дополнительные преимущества

Banki.ru — это не только удобный каталог. Здесь вы можете прочитать множество статей о российском финансовом рынке и популярных услугах. Это позволит вам сделать правильный выбор, значительно уменьшив расходы и минимизировав риски.

Хотите рассчитать сумму переплаты и размере ежемесячного взноса. К вашим услугам — специальный калькулятор и другие инструменты, упрощающие математические вычисления. Не нашли ответа на возникшие вопросы? Воспользуйтесь сервисом бесплатных онлайн-консультаций. Это будет не менее полезным, чем обращение в брокерское агентство, но обойдется намного дешевле.

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