Бесплатные карты в Почта Банке

Банк: Почта Банк
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 19,9% до 1 500 000 до 60 0 - 900 нет
Visa Platinum
 от 22,9% до 1 500 000 до 120 0 - 900 нет
Мир
от 22,9% до 500 000 до 60 0 - 900 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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от 0% годовых
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Просто кредитная карта 120 дней
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Можно больше 123 дня
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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Преимущества быстрого финансирования в банке

При возникновении денежных затруднений люди перебирают самые разные способы решения проблем. Мы рекомендуем не торопиться — потратив несколько минут на оформление бесплатной кредитной карты в Почта Банке, вы получите по-настоящему выгодные условия. Плюсы такого решения мы рассмотрим более подробно.

Сравнительная характеристика

Банковские услуги обходятся намного дешевле, чем сотрудничество с МФО, ломбардами и прочими небольшими компаниями. Причина очень проста — меньшая процентная ставка. Она также начисляется помесячно, а не ежедневно или еженедельно, что замедляет прирост задолженности. Кроме того, банки предоставляют клиентам льготный период с продолжительностью до 100 дней. В течение этого времени переплата отсутствует.

Почему же не одолжить деньги у друзей или родственников? Проблема заключается в сроках и доступной сумме. Иногда сбор заемных средств отнимает несколько месяцев, что усугубляет проблемы. Кроме того, под рукой может не оказаться достаточного количества денег. Вместе с тем солидная финансовая компания выдает до 1 миллиона рублей — обычно они предоставляются на следующий день после подачи заявки.

Целевые программы позволяют получить еще больше, но они имеют существенный недостаток — большее количество бюрократических процедур. Клиенту приходится собирать внушительные пакеты документов, проходить проверки платежеспособности и долго ждать принятия решения.

Процедура оформления

1. Выбор подходящих финансовых услуг на сайте banki.ru. Установив сортировку по приоритетным показателям, можно увидеть выгодные процентные ставки, минимальную стоимость обслуживания и максимальные суммы. Портал также постоянно обновляет информацию о ведущих российских банках, помогая посетителям оценить риски и качество обслуживания до подписания договора.

2. Заполнение электронной формы. В ней указываются паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Обработка поданных сведения отнимает примерно 15 минут. После этого заемщик может выбрать подходящий пакет услуг и ознакомиться с условиями сотрудничества в «личном кабинете».

3. Получение «пластика». Для этого следует связаться с менеджером компании и оговорить время посещения офиса. Можно также заказать услугу курьерской доставки на дом.

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