Бесплатные карты в Почта Банке

Преимущества быстрого финансирования в банке

При возникновении денежных затруднений люди перебирают самые разные способы решения проблем. Мы рекомендуем не торопиться — потратив несколько минут на оформление бесплатной кредитной карты в Почта Банке, вы получите по-настоящему выгодные условия. Плюсы такого решения мы рассмотрим более подробно.

Сравнительная характеристика

Банковские услуги обходятся намного дешевле, чем сотрудничество с МФО, ломбардами и прочими небольшими компаниями. Причина очень проста — меньшая процентная ставка. Она также начисляется помесячно, а не ежедневно или еженедельно, что замедляет прирост задолженности. Кроме того, банки предоставляют клиентам льготный период с продолжительностью до 100 дней. В течение этого времени переплата отсутствует.

Почему же не одолжить деньги у друзей или родственников? Проблема заключается в сроках и доступной сумме. Иногда сбор заемных средств отнимает несколько месяцев, что усугубляет проблемы. Кроме того, под рукой может не оказаться достаточного количества денег. Вместе с тем солидная финансовая компания выдает до 1 миллиона рублей — обычно они предоставляются на следующий день после подачи заявки.

Целевые программы позволяют получить еще больше, но они имеют существенный недостаток — большее количество бюрократических процедур. Клиенту приходится собирать внушительные пакеты документов, проходить проверки платежеспособности и долго ждать принятия решения.

Процедура оформления

1. Выбор подходящих финансовых услуг на сайте banki.ru. Установив сортировку по приоритетным показателям, можно увидеть выгодные процентные ставки, минимальную стоимость обслуживания и максимальные суммы. Портал также постоянно обновляет информацию о ведущих российских банках, помогая посетителям оценить риски и качество обслуживания до подписания договора.

2. Заполнение электронной формы. В ней указываются паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Обработка поданных сведения отнимает примерно 15 минут. После этого заемщик может выбрать подходящий пакет услуг и ознакомиться с условиями сотрудничества в «личном кабинете».

3. Получение «пластика». Для этого следует связаться с менеджером компании и оговорить время посещения офиса. Можно также заказать услугу курьерской доставки на дом.