Бесплатные карты в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Black Edition
Мир Премиальная
21% до 1 000 000 до 55 0 - 33 600 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Выбираем источник финансирования: основные параметры

Портал banki.ru упрощает сотрудничество с банками. На его страницах можно тщательно изучить условия сотрудничества и выбрать лучшее предложение, потратив всего несколько минут. После останется только нажать одну кнопку, чтобы перейти к оформлению бесплатной кредитной карты в Промсвязьбанке. Наша команда также публикует полезные материалы, значительно облегчающие поиск. Мы расскажем о показателях, на которые следует обращать внимание в первую очередь.

Процентная ставка

Эта цифра служит отправной точкой, ведь она отображает расходы клиента. Сегодня финансирование предоставляется под 15–25 %. Конечно, деньги для покупки автомобиля, квартиры или бытовой техники выдаются под меньший процент. Однако при получении электронного платежного средства клиенту не нужно собирать внушительные пакеты документов и согласовывать покупку с представителями банка.

Льготный период

В течение установленного срока заемщик полностью освобождается от процентных платежей. Грамотное управление личными финансами позволяет вовсе избежать расходов. Обычно продолжительность этого периода достигает 30–100 дней. Исключение составляют только специальные программы рассрочки. Они позволяют пользоваться деньгами в течение нескольких лет, но при условии сотрудничества с партнерами банка.

Стоимость обслуживания

Слово «бесплатный» обычно относится только к комиссионным за выпуск банковского продукта. В период проведения маркетинговых акций также выпускаются финансовые инструменты с нулевыми платежами в первый год. После этого приходится делать регулярные взносы — до 2–3 тысяч рублей в год при оформлении базовых версий или 15–40 тыс. при выборе премиальных программ.

Лимит

На сайте banki.ru представлена теоретически возможная сумма займа. Реальная цифра рассчитывается для каждого клиента индивидуально. На ее величину влияет множество факторов, включая:

  • возраст и место трудоустройства человека;
  • продолжительность сотрудничества с банком;
  • наличие дополнительных услуг — например, депозитов, мультивалютных счетов и прочих;
  • способ подтверждения дохода.

    • Популярность

    В этой колонке указывается количество заявок, поданных за последние 30 дней. Показатель косвенно отображает качество обслуживания и выгоду — ведь довольный заемщик наверняка порекомендует понравившуюся услугу друзьям, коллегам и родственникам.

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