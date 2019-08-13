Бесплатные карты в Киви Банке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 0%
|до 300 000
|до 365
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1 476 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Преимущества быстрого финансирования в банке
При возникновении денежных затруднений люди перебирают самые разные способы решения проблем. Мы рекомендуем не торопиться — потратив несколько минут на оформление бесплатной кредитной карты в Киви Банке, вы получите по-настоящему выгодные условия. Плюсы такого решения мы рассмотрим более подробно.
Сравнительная характеристика
Банковские услуги обходятся намного дешевле, чем сотрудничество с МФО, ломбардами и прочими небольшими компаниями. Причина очень проста — меньшая процентная ставка. Она также начисляется помесячно, а не ежедневно или еженедельно, что замедляет прирост задолженности. Кроме того, банки предоставляют клиентам льготный период с продолжительностью до 100 дней. В течение этого времени переплата отсутствует.
Почему же не одолжить деньги у друзей или родственников? Проблема заключается в сроках и доступной сумме. Иногда сбор заемных средств отнимает несколько месяцев, что усугубляет проблемы. Кроме того, под рукой может не оказаться достаточного количества денег. Вместе с тем солидная финансовая компания выдает до 1 миллиона рублей — обычно они предоставляются на следующий день после подачи заявки.
Целевые программы позволяют получить еще больше, но они имеют существенный недостаток — большее количество бюрократических процедур. Клиенту приходится собирать внушительные пакеты документов, проходить проверки платежеспособности и долго ждать принятия решения.
Процедура оформления
1. Выбор подходящих финансовых услуг на сайте banki.ru. Установив сортировку по приоритетным показателям, можно увидеть выгодные процентные ставки, минимальную стоимость обслуживания и максимальные суммы. Портал также постоянно обновляет информацию о ведущих российских банках, помогая посетителям оценить риски и качество обслуживания до подписания договора.
2. Заполнение электронной формы. В ней указываются паспортные данные, номер мобильного телефона и размер дохода. Обработка поданных сведения отнимает примерно 15 минут. После этого заемщик может выбрать подходящий пакет услуг и ознакомиться с условиями сотрудничества в «личном кабинете».
3. Получение «пластика». Для этого следует связаться с менеджером компании и оговорить время посещения офиса. Можно также заказать услугу курьерской доставки на дом.