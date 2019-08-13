Бесплатные карты в Райффайзенбанке

Быстрое решение финансовых проблем

Бесплатная кредитная карта в Райффайзенбанке — универсальный платежный инструмент. Она позволяет делать покупки, оплачивать счета и выполнять мгновенные переводы. С ней можно приобрести новый смартфон, обновить обстановку в квартире или даже начать собственный бизнес. Процесс ее оформления стоит рассмотреть более детально.

Как получить?

1. Воспользоваться порталом banki.ru для поиска наиболее выгодных условий. Его удобный каталог позволяет сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам, включая стоимость обслуживания, процентную ставку и сумму заемных средств.

2. Заполнить электронную заявку, указав паспортные данные и номер мобильного телефона. Если банк запрашивает размер дохода, вводите его без сомнений. Правдивый ответ повышает вероятность принятия положительного решения и помогает получить лучшие условия финансирования.

3. Скоринговый алгоритм анализирует информацию в течение 10–15 минут. Вероятность одобрения заявки превышает 80 %. Серьезным поводом для отказа послужат только подозрение в мошенничестве или наличие незакрытых задолженностей.

4. В «личном кабинете» клиент может выбрать подходящие настройки и подключить дополнительные услуги — например, текущий вклад или срочный депозит.

5. Последним шагом будет получение «пластика». Лучше всего связаться с представителем компании, чтобы оговорить оптимальное время для посещения офиса или заказать услугу курьерской доставки.

Дополнительные преимущества сайта

Наши специалисты постоянно отслеживают изменения на финансовом рынке страны, предоставляя посетителям актуальную информацию. Кроме того, они дают бесплатные онлайн-консультации, помогая выбирать наиболее выгодные банковские услуги. На сайте также можно найти:

подробную информацию о каждой компании — от количества отделений и даты основания до последних новостей и позиций в рейтинге устойчивости;

удобные инструменты для расчета суммы переплаты, выбора лучших вкладов, мгновенного перечисления денег и конвертации валют;

аналитические, справочные и обучающие материалы, дающие ответы на популярные вопросы и помогающие правильно заполнять электронные формы на сайтах банков;

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Стоит отметить, что каталог корректно отображается на любых экранах. Он будет удобным для владельцев компьютеров и разнообразных мобильных девайсов.