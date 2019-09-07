Бесплатные карты в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
549 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отличное обслуживание.
Оценка: 5 Проверяется
Хочу отметить работу сотрудника данного офиса: главного специалиста Евсеева Ладимира С. Его не формальный подход к проблемам клиента, доброжелательное отношение и профессионализм... Весь отзыв
Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Добрый день! Хочу выразить свою благодарность сотрудникам Совкомбанка в г. РАЙЧИХИНСК МО 255,за оказанную консультацию и помощь.  Благодаря грамотности в сфере банковских... Весь отзыв
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Часто задаваемые вопросы о быстром финансировании

Занять деньги очень просто — не обязательно искать нужную сумму у друзей и родственников или неделями ожидать одобрения по целевой программе. Достаточно оформить бесплатную кредитную карту в банке «Ренессанс Кредит», чтобы получить доступ к заемным средствам. Все формальные процедуры отнимают примерно полчаса, а выдача обычно производится в течение рабочего дня. Чтобы познакомиться ближе с таким финансовым инструментом, стоит дать ответы на популярные вопросы.

1. Можно ли взять деньги на покупку смартфона?

Конечно! Ключевая особенность подобной программы — отсутствие ограничений. Клиент волен свободно использовать деньги в пределах установленного лимита. Персональная электроника, бытовая техника, строительные материалы, продукты питания — это лишь начало огромного списка товаров, доступных заемщику. Нужно сделать покупку в небольшом магазине или на рынке? Никаких проблем — достаточно воспользоваться банкоматом, чтобы получить наличные.

2. Как рассчитывается сумма переплаты?

Чтобы определить расходы, стоит воспользоваться специальным калькулятором на сайте banki.ru. Он учитывает все показатели, включая сроки финансирования, сумму, процентную ставку и продолжительность льготного периода. Не забудьте также уточнить дополнительные статьи затрат:

  • стоимость обслуживания банковского продукта;
  • комиссию за снятие наличных, СМС-информирование, мгновенные перечисления и другие транзакции;
  • платежи за полезные сервисы для путешественников.

    • Подробную информацию можно получить, открыв страницу соответствующей финансовой услуги на нашем сайте.

    3. Почему расчетное средство называется бесплатным?

    Под этим словом подразумевается отсутствие комиссионных за выпуск «пластика». Некоторые банки также аннулируют ежемесячные платежи за поддержку продукта в первый год. Однако по истечении срока клиенту придется согласиться с дополнительными расходами или отказаться от сотрудничества с компанией.

    Обратите внимание — существуют особые программы рассрочки, в которых процентные ставки и стоимость обслуживания практически равняются нулю. При этом сроки пользования заемными средствами достигают нескольких лет. Главная особенность таких предложений — это необходимость совершать покупки в местах, одобренных банком. При нарушении этого условия расходы будут соответствовать таковым в массовом сегменте.

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