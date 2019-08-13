Бесплатные карты в Росбанке

Преимущества быстрого финансирования

Многие люди сталкиваются с необходимостью занимать деньги. Дополнительные средства могут использоваться для срочного ремонта дома, оплаты медицинских услуг, обновления бытовой техники и даже создания собственного бизнеса. Лучший способ получить их — оформить бесплатную кредитную карту в Росбанке. Мы рассмотрим плюсы подобного решения.

Мгновенное оформление

Большинство клиентов получает расчетное средство в течение одного рабочего дня. Больше времени требуется только при изучении дополнительных материалов или при заказе именного банковского продукта с персонализированным оформлением. Процедура предельно проста — нужно зарегистрироваться на сайте компании, указав паспортные данные, номер телефона и размер дохода. Будьте внимательны — последнюю цифру могут проверить, запросив соответствующую справку. Если ее значение не подтверждается официально, банк имеет право отказать в обслуживании.

Выгодные условия

Возникает вопрос — о каких преимуществах идет речь, когда процентная ставка достигает 25–30 %? Стоит вспомнить о льготном периоде, когда заемщик полностью освобождается от регулярных платежей. Его единственной статьей расходов становится стоимость обслуживания банковского продукта. Продолжительность этого срока достигает 30–100 дней, поэтому грамотное использование личных финансов позволяет минимизировать расходы.

На финансировании можно даже зарабатывать! Не верите? Просмотрите условия нескольких предложений и наверняка найдете кешбэки. Эти сервисы помогают возвращать часть потраченных средств и делают последующие покупки более выгодными. Здесь также важно планирование — дождавшись специального предложения или акции, можно компенсировать до 30–50 % расходов.

Полная свобода действий

Целевая программа позволяет получить большую сумму денег с минимальными процентами, но она имеет существенный недостаток. Клиенту редко предоставляются заемные средства — обычно они сразу перечисляются на счет продавца. Электронные платежные инструменты лишены подобного минуса. Они принимаются самыми разными предприятиями:

магазинами;

ресторанами;

кофейнями и фастфудами;

заправочными станциями;

отелями;

торговыми площадками в интернете и другими.

Стоит упомянуть, что платежные системы VISA и MasterCard действуют в 200 странах мира. Отечественный сервис «Мир» быстро догоняет их — сфера его влияния за пределами России постоянно расширяется.