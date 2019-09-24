Бесплатные карты в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
7 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 нет
Visa Gold
 от 22,9% до 1 000 000 до 55 0 - 4 800 нет
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 - 700 до 5%
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет
Мир
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%
Mastercard Instant Issue
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Пакет документов

При участии в ипотеке или другой целевой программе заемщику нужно собирать множество бумаг, затрачивая не один день. В этом отношении экспресс-финансирование намного удобнее — от клиента требуются только два удостоверения личности. Однако при получении большой суммы желательно предъявлять справку 2-НДФЛ или равносильный документ — например, выписку от работодателя. Это повысит шансы на принятие положительного решения и сделает сотрудничество с финансовой организацией более выгодным.

Основные параметры

При выборе подходящей программы стоит учитывать не только на способ подтверждения дохода. Большое значение также будут иметь:

1. Процентная ставка. Показывает переплату при использовании заемных средств в течение года. Обратите внимание — ее конкретное значение определяется в индивидуальном порядке. На сайте указывается базовый показатель, который получают постоянные клиенты при четком выполнении всех обязательств и участии в акциях.

2. Продолжительность льготного периода. В это время заемщик освобождается от процентов, что позволяет сокращать расходы до нуля при грамотном финансовом планировании. Длительность этого срока обычно варьируется от 30 до 100 дней. В рассрочках он достигает нескольких лет, но только при сотрудничестве с определенными компаниями.

3. Бонусы и кешбэки. Эти сервисы делают каждую последующую покупку более выгодной. Они предполагают накопление денег или особых баллов на отдельном счете. Потратить их можно на покупку товаров и оплату услуг от партнеров банка. Чаще всего такие программы создаются в сотрудничестве с сетями супермаркетов, магазинами электроники, турагентствами и авиакомпаниями.

4. Скрытые расходы. Финансовые учреждения делают многие услуги платными. К ним обычно относятся снятие наличных, подключение СМС-информирования, повторное рассмотрение заявки перед подписанием договора и перевод денег на другие счета.

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