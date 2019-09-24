Бесплатные карты в Сбербанке России

Экспресс-финансирование: пошаговая инструкция

Для получения заемных средств достаточно одного дня. Именно столько времени отнимает оформление бесплатной кредитной карты в Сбербанке России. Впоследствии клиент получает полную свободу действий — он может делать покупки в магазинах, ресторанах, заправочных станциях и многих других местах. Далее мы рассмотрим детали процедуры регистрации.

1. Выбор

Для изучения российского финансового рынка не придется тратить дни и даже часы. Каталог портала banki.ru отображает все актуальные предложения на одной странице. Их можно сортировать по величине процентной ставки, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и другим важным параметрам. Для получения дополнительной информации о расчетном средстве следует открыть соответствующую веб-страницу. Здесь представлены следующие сведения:

величина комиссионных за выдачу наличных, подключение СМС-информирования и другие услуги;

ограничения по операциям за определенный промежуток времени;

требования к доходу, возрасту и месту регистрации заемщика;

условия кешбэков и бонусных программ.

2. Подача заявки

Ранее этот этап проводился исключительно в отделении банка. Но современные технологии упростили его — подавать информацию можно с помощью компьютера, смартфона и любого другого устройства, имеющего доступ к интернету.

Собирать документы не обязательно — обычно банк требует только два удостоверения личности (например, паспорт, права, СНИЛС или ПТС). Только при получении большой суммы понадобится подтверждение дохода — например, справка 2-НДФЛ или выписка от работодателя.

3. Формальности

Анализ поданной информации занимает до получаса. Процесс максимально автоматизирован, поэтому в нем не учитываются субъективные факторы. Практика показывает, что больше 80 % заявок получают одобрение. Отказы даются только при наличии непогашенных задолженностей или при подозрении на мошенничество.

Если процедура прошла успешно, клиент получает доступ к «личному кабинету». Здесь можно ознакомиться с условиями сотрудничества, установить оптимальные настройки (например, ограничения расходов и сценарии автоматических платежей), а также подключить дополнительные услуги.

4. Завершение

Остается только получить электронный финансовый инструмент. Лучше всего связаться с представителем банка, чтобы заранее оговорить подходящее время для посещения офиса. В некоторых регионах также доступна услуга курьерской доставки.