Бесплатные карты в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные карты в Сбербанке России в городах:

Подробнее

Экспресс-финансирование: пошаговая инструкция

Для получения заемных средств достаточно одного дня. Именно столько времени отнимает оформление бесплатной кредитной карты в Сбербанке России. Впоследствии клиент получает полную свободу действий — он может делать покупки в магазинах, ресторанах, заправочных станциях и многих других местах. Далее мы рассмотрим детали процедуры регистрации.

1. Выбор

Для изучения российского финансового рынка не придется тратить дни и даже часы. Каталог портала banki.ru отображает все актуальные предложения на одной странице. Их можно сортировать по величине процентной ставки, продолжительности льготного периода, стоимости обслуживания и другим важным параметрам. Для получения дополнительной информации о расчетном средстве следует открыть соответствующую веб-страницу. Здесь представлены следующие сведения:

  • величина комиссионных за выдачу наличных, подключение СМС-информирования и другие услуги;
  • ограничения по операциям за определенный промежуток времени;
  • требования к доходу, возрасту и месту регистрации заемщика;
  • условия кешбэков и бонусных программ.

    • 2. Подача заявки

    Ранее этот этап проводился исключительно в отделении банка. Но современные технологии упростили его — подавать информацию можно с помощью компьютера, смартфона и любого другого устройства, имеющего доступ к интернету.

    Собирать документы не обязательно — обычно банк требует только два удостоверения личности (например, паспорт, права, СНИЛС или ПТС). Только при получении большой суммы понадобится подтверждение дохода — например, справка 2-НДФЛ или выписка от работодателя.

    3. Формальности

    Анализ поданной информации занимает до получаса. Процесс максимально автоматизирован, поэтому в нем не учитываются субъективные факторы. Практика показывает, что больше 80 % заявок получают одобрение. Отказы даются только при наличии непогашенных задолженностей или при подозрении на мошенничество.

    Если процедура прошла успешно, клиент получает доступ к «личному кабинету». Здесь можно ознакомиться с условиями сотрудничества, установить оптимальные настройки (например, ограничения расходов и сценарии автоматических платежей), а также подключить дополнительные услуги.

    4. Завершение

    Остается только получить электронный финансовый инструмент. Лучше всего связаться с представителем банка, чтобы заранее оговорить подходящее время для посещения офиса. В некоторых регионах также доступна услуга курьерской доставки.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях