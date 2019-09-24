Бесплатные карты в ЮниКредит Банке

Банк: ЮниКредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 3 000 000 до 55 0 - 2 700 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
Все отзывы

Бесплатные карты в ЮниКредит Банке в городах:

Подробнее

Удобный выбор программ финансирования с порталом banki.ru

Наш сайт облегчает поиск выгодных банковских услуг. Его главное достоинство — тщательно проработанный каталог, позволяющий сортировать актуальные предложения по важнейшим параметрам. Благодаря этому пользователь может вести отбор по минимальным процентным ставкам, длительному льготному периоду или большой сумме заемных средств. В таких условиях оформление бесплатной кредитной карты в ЮниКредит Банке отнимает несколько минут. Мы также расскажем о других преимуществах портала.

Дополнительная информация

Основные статьи доходов и расходов клиента — далеко не исчерпывающий список сведений. Важно также обращать внимание на следующие детали:

  • величину комиссионных за снятие наличных, перевод денег на другой счет, повторное рассмотрение заявки и другие операции;
  • требования к возрасту, месту регистрации и доходу заемщика;
  • ограничения по транзакциям в определенный промежуток времени;
  • условия кешбэков и бонусных программ, делающих каждую последующую покупку более выгодной;
  • размерам штрафов и пени при систематических просрочках или превышении установленного лимита.

    • Если вы торопитесь, сразу открывайте раздел «Экспертиза». Он предоставляет доступ к заключениям специалистов, подчеркивающим наиболее сильные и слабые стороны предложения.

    Полезные материалы

    Наша команда регулярно публикует статьи, анализ рынка, обзоры лучших финансовых программ и рекомендации. Они помогают сделать правильный выбор и существенно сократить расходы при сотрудничестве с банком. Их прочтение поможет узнать, как выйти из затруднительного положения, полностью реализовать полученные привилегии и определить потенциальную опасность до заключения договора.

    Онлайн-консультации

    Остались вопросы после изучения упомянутых материалов? Задайте их экспертам портала banki.ru, воспользовавшись специальным сервисом. Вы получите не меньше информации, чем при сотрудничестве с брокерским агентством, но сэкономите деньги — услуга бесплатна.

    Удобный интерфейс

    При разработке сайта использовались новейшие технологии. Это позволяет загружать его за считанные доли секунды и мгновенно переходить к нужному разделу. Кроме того, веб-страницы корректно отображаются на любых компьютерах и мобильных девайсах, независимо от диагонали и разрешения их экранов.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях