Бонусные кредитные карты в Банке «Санкт-Петербург»

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
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882 заявки
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Mastercard World
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|0 - 1 188
|есть
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158 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Оформите бонусную кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург» на выгодных условиях. Пользование таким продуктом предполагает начисление кешбэка — часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены вновь.
Подать заявку вполне реально, не выходя из дома, на сайте финансового учреждения. Заполните онлайн-анкету и отправьте ее на рассмотрение. Решение об одобрении принимают оперативно. При положительном ответе выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту. Активация кредитки происходит исключительно в присутствии держателя.
Согласно заключённому договору, предусмотрено применение штрафных санкций в случае просрочки ежемесячного платежа. Поэтому пополнять «карточный» счёт нужно своевременно. Лучше это делать до окончания грейс-периода — тогда проценты не будут начисляться.
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