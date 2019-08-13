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Бонусные кредитные карты в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки
от 25% до 750 000 до 51 0 - 1 188 есть
158 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Оформите бонусную кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург» на выгодных условиях. Пользование таким продуктом предполагает начисление кешбэка — часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены вновь.

Подать заявку вполне реально, не выходя из дома, на сайте финансового учреждения. Заполните онлайн-анкету и отправьте ее на рассмотрение. Решение об одобрении принимают оперативно. При положительном ответе выпускают «пластик» и предоставляют его клиенту. Активация кредитки происходит исключительно в присутствии держателя.

Согласно заключённому договору, предусмотрено применение штрафных санкций в случае просрочки ежемесячного платежа. Поэтому пополнять «карточный» счёт нужно своевременно. Лучше это делать до окончания грейс-периода — тогда проценты не будут начисляться.

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