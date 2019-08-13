Россия
Вход
Поиск

Бонусные кредитные карты в Росбанке

Банк: Росбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Бонусные кредитные карты в Росбанке в городах:

Подробнее

Сегодня вы можете оформить бонусную кредитную карту в Росбанке. Такой продукт интересен особенностями его использования: часть потраченных средств возвращается на счёт держателя. Чем больше транзакций зафиксировано, тем солиднее размер кешбэка. При этом полученные баллы расходуют на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

Заявку удобно подавать, не выходя из дома — через интернет. Главное — иметь под рукой устройство, оснащенное функцией подключения к глобальной сети:

  • планшетный или персональный компьютер;
  • ноутбук;
  • смартфон.

    • Рассмотрение информации о потенциальном клиенте занимает совсем немного времени. Решение выносят оперативно. В случае одобрения подписывают договор, а кредитку выдают клиенту на руки.

    Погашать образовавшуюся задолженность следует в соответствии с утвержденным графиком платежей. В противном случае банк применяет штрафные санкции, что приводит к резкому увеличению стоимости обязательства. Если пополнять «карточный счет» до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться.

    Плюсы Banki.ru

    На нашем портале собрана актуальная информация о финансовых организациях. Мы следим за регулярным обновлением представленных сведений и публикуем свежие новости, чтобы вы всегда были в курсе происходящих событий.

    Воспользуйтесь быстрой системой поиска оптимального способа оформления интересующего вас продукта. Нужно только задать параметры и выбрать наиболее подходящий вариант из предложенных. Перейти на сайт конкретной организации очень легко — по прямой ссылке.

    Рассчитайте персональный рейтинг ссудополучателя. На основании значения данного показателя субъекты кредитования выносят решение об одобрении. Чтобы взять ссуду без отказа, обратитесь к «Мастеру» подбора обязательств.

    Примите участие в оживленной дискуссии, зарегистрировавшись на круглосуточном форуме. Изучите ранее обсуждаемые темы, поднимите волнующий вас вопрос. Ознакомившись с мнениями оппонентов, сделайте правильные выводы.

    Обратитесь за помощью к специалистам нашей «горячей линии». Вам ответят в самые короткие сроки абсолютно бесплатно.