Бонусные кредитные карты в Росбанке

Сегодня вы можете оформить бонусную кредитную карту в Росбанке. Такой продукт интересен особенностями его использования: часть потраченных средств возвращается на счёт держателя. Чем больше транзакций зафиксировано, тем солиднее размер кешбэка. При этом полученные баллы расходуют на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

Заявку удобно подавать, не выходя из дома — через интернет. Главное — иметь под рукой устройство, оснащенное функцией подключения к глобальной сети:

планшетный или персональный компьютер;

ноутбук;

смартфон.

Рассмотрение информации о потенциальном клиенте занимает совсем немного времени. Решение выносят оперативно. В случае одобрения подписывают договор, а кредитку выдают клиенту на руки.

Погашать образовавшуюся задолженность следует в соответствии с утвержденным графиком платежей. В противном случае банк применяет штрафные санкции, что приводит к резкому увеличению стоимости обязательства. Если пополнять «карточный счет» до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться.

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