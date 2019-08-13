Бонусные кредитные карты в Совкомбанке

Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Совкомбанке, потенциальный клиент должен соответствовать определенным критериям:

дееспособность;

совершеннолетие;

наличие гражданства.

Заявку подают удобным для клиента способом: на сайте финансового учреждения или в его отделении. На рассмотрение предоставленной информации уходит немного времени. При вынесении положительного решения подписывается договор, и заявитель получает «пластик» на руки.

При оплате кредиткой товаров и услуг предусмотрен кешбэк. Полученные баллы держатель расходует на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

Если пополнять «карточный счет» в течение грейс-периода, проценты не будут начисляться. За просрочку платежа предусмотрено применение штрафных санкций. При этом стоимость принятого обязательства значительно увеличивается.

Погашать задолженность клиент вправе любым доступным для него способом. Главное — соблюдать утвержденный график.

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