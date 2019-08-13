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Бонусные кредитные карты в Совкомбанке

Банк: Совкомбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
11 191 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бонусные кредитные карты в Совкомбанке в городах:

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Чтобы оформить бонусную кредитную карту в Совкомбанке, потенциальный клиент должен соответствовать определенным критериям:

  • дееспособность;
  • совершеннолетие;
  • наличие гражданства.

    • Заявку подают удобным для клиента способом: на сайте финансового учреждения или в его отделении. На рассмотрение предоставленной информации уходит немного времени. При вынесении положительного решения подписывается договор, и заявитель получает «пластик» на руки.

    При оплате кредиткой товаров и услуг предусмотрен кешбэк. Полученные баллы держатель расходует на своё усмотрение, без согласования с эмитентом.

    Если пополнять «карточный счет» в течение грейс-периода, проценты не будут начисляться. За просрочку платежа предусмотрено применение штрафных санкций. При этом стоимость принятого обязательства значительно увеличивается.

    Погашать задолженность клиент вправе любым доступным для него способом. Главное — соблюдать утвержденный график.

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