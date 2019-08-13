Бонусные кредитные карты в банке Тинькофф Банк

Подавать заявку на оформление бонусной кредитной карты в банке Тинькофф Банк удобнее через интернет — в режиме онлайн. При этом не нужно посещать учреждение: заполнение анкеты происходит в любом удобном месте. Главное, чтобы под рукой находилось устройство, оснащенное функцией подключения к глобальной сети.

На рассмотрение информации о потенциальном клиенте уходит немного времени. Решение принимается оперативно. В случае положительного ответа выпускают «пластик» и подписывают договор.

Такой финансовый инструмент интересен дополнительной опцией начисления кешбэка: часть потраченного лимита возвращается на счёт в виде бонусов. Полученные баллы держатель расходует согласно условиям действующей программы.

Предусмотрено применение штрафных санкций в случае несвоевременного пополнения «карточного» счета. Если вносить обязательные платежи на кредитку до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться.

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