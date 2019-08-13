Бонусные кредитные карты в Восточном Банке

|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
3 847 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
1 753 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 11,5%
|до 300 000
|до 56
|0
|есть
|
300 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
169 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Сегодня многим доступно оформление бонусной кредитной карты в Восточном Банке. Для этого нужно соответствовать определенным критериям:
Такой продукт отличается выгодными условиями использования — за каждую транзакцию начисляется кешбэк. Часть израсходованного лимита возвращается на счёт. Полученные баллы могут быть потрачены в соответствии с условиями действующей программы. Применение бонусов держатель не согласовывает с эмитентом.
Удобным способом подачи заявки выступает заполнение анкеты через интернет в режиме онлайн. На поверку информации об обратившемся уходит немного времени: решение принимают оперативно. В случае положительного ответа выпускают «пластик» и выдают его на руки заявителю. Активация кредитки происходит в присутствии клиента.
Если «карточный» счёт пополнять до окончания грейс-периода, проценты не будут начисляться. При задержке платежа действуют штрафные санкции, увеличивающие стоимость принятого обязательства.
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