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Кредитные карты по паспорту в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
13 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Visa Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
359 заявок
Mastercard Standard
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
163 заявки
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки
от 23,99% до 500 000 до 60 990 - 1 290 нет
50 заявок
Mastercard World
 от 23,99% до 700 000 до 60 490 нет
28 заявок
Visa Platinum
 от 11,99% до 1 000 000 до 100 5 490 - 6 990 нет
8 заявок
Mastercard Gold
 от 11,99% до 700 000 до 100 2 990 - 3 490 нет
7 заявок
Mastercard Standard
 от 23,99% до 500 000 до 60 990 нет
6 заявок
от 23,99% до 1 000 000 до 60 4 990 - 6 490 нет
2 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты по паспорту в Альфа-Банке в городах:

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Высокая конкуренция в финансовой сфере заставляет организации постоянно разрабатывать новые услуги с улучшенными условиями. Такой подход направлен на привлечение клиентов, за которых сегодня идет настоящая борьба. Один из таких продуктов — кредитная карта по паспорту в Альфа-Банке. Она заслужила свою популярность благодаря простому и удобному оформлению, которое состоит из нескольких этапов:

  • посещение офиса с паспортом;
  • составление заявления;
  • ожидание ответа.

    • Поскольку лимит по данной линии довольно небольшой, то организация не потребует даже представить справку о наличии доходов. При этом если у вас положительная история, то с большой долей вероятности вашу заявку одобрят. Также стоит отметить, что в последние годы потребители предпочитают пройти процедуру оформления на официальном сайте. Такой способ намного комфортнее — не нужно выходить из дома или с работы, можно пройти процедуру из любого удобного места с мобильного устройства. К тому же, никаких длинных очередей или обеденных перерывов. Плюс онлайн-заявки рассматриваются быстрее.

    Прежде чем заключить договор

    Учитывая большое количество предложений на рынке, вы должны внимательно изучить каждое из них и подобрать именно то, которое будет соответствовать вашим требованиям и возможностям. Для этого необходимо сделать приблизительные расчеты расходов, чтобы понять, какую сумму вы укажете в заявлении. При этом нужно постараться составить экономичный бюджет, потому что чем меньше будет итоговая сумма, тем легче вы ее выплатите. Не стоит брать на себя большие обязательства, если вы не уверены в том, что погасите их без каких-либо проблем.

    Специалисты часто рекомендуют проконсультироваться с сотрудником банка до принятия окончательного решения. В ходе разговора вы всегда можете задать интересующие вопросы — квалифицированный персонал с радостью на них ответит и объяснит непонятные термины. Главные параметры, на которые следует обратить внимание — процентная ставка, стоимость обслуживания и различные сборы. Вы вправе попросить менеджера сделать расчеты по нескольким продуктам, чтобы легче определиться с выбором.

    Не менее важно наличие у услуги льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности. Иными словами, если в течение установленного срока клиент возвращает сумму долга полностью, то проценты не взимаются. Такой опцией часто пользуются уезжающие на отдых или в командировку. Они берут «пластик» в качестве запасного фонда на непредвиденные расходы. А после возвращения выплачивают потраченные деньги и ничего больше.

    Где изучить условия предложений

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