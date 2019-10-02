Кредитные карты по паспорту в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты по паспорту в Газпромбанке в городах:

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В последние годы финансовые организации значительно упростили процесс получения заемных услуг для физических лиц. Такой шаг направлен на привлечение клиентов, поскольку сегодня в данной сфере царит высокая конкуренция и борьба идет за каждого потребителя. Один из таких продуктов — кредитная карта по паспорту в Газпромбанке. Оформить ее может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста.

Сам процесс предоставления происходит в три этапа:

  • посещение офиса с паспортом;
  • составление заявления;
  • ожидание ответа.

    • Также вы можете заполнить анкету на официальном сайте — такой способ не только удобнее, но и быстрее, поскольку онлайн-заявки рассматриваются в течение нескольких минут.

    По такой линии редко запрашивают справку о наличии постоянного источника доходов. Все дело в том, что заемный лимит довольно небольшой, поэтому банки ограничиваются только проверкой истории. Это большой плюс, особенно для тех, кто в этот момент остался без работы, но ему необходимы деньги. К тому же, нет необходимости заниматься подготовкой документов.

    Рассмотрение предложений

    Однако, прежде чем пройти процедуру оформления, вы должны выбрать окончательный продукт на основе анализа всех основных параметров, а это процентная ставка, цена за открытие (изготовление «пластика») и его обслуживание, различные комиссии. Несмотря на то, что многие считают такие условия мелочью, они играют важную роль в итоговой стоимости услуги. А чем меньше она будет, тем легче ее вернуть. По этой же причине вам стоит заранее спланировать бюджет расходов, чтобы взять сумму в необходимом объеме.

    Если в ходе изучения у вас возникают вопросы, лучше лично посетить офис организации и поговорить с менеджером, спросить его об интересующих вас аспектах. Персонал обязан объяснить вам все непонятные термины и помочь с принятием решения. Нелишним будет сделать предварительный расчет по нескольким вариантам, чтобы вы легче определились с окончательным выбором.

    Также очень важно рассмотреть привилегии, предлагаемые с продуктом — cash back, грейс-период и различные бонусные программы. При их грамотном использовании вы извлечете реальную выгоду, а опция беспроцентного погашения сэкономит личные средства.

    Поиск актуальных предложений

    На сайте Banki.ru вы сможете изучить доступные на рынке продукты. Здесь собрана достоверная информация, которая ежедневно проверяется и обновляется. Мы постоянно улучшаем наш ресурс с целью сделать его удобнее, а для максимального комфорта предусмотрена функция подачи онлайн-заявки. Banki.ru — независимый аналитический портал с многомиллионной аудиторией пользователей по всей России.

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