Кредитные карты по паспорту в Локо-Банке

Банк: Локо-Банк

Оформляйте кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру!
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 17,9% до 1 000 000 до 110 0 - 2 388 до 30%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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Всем нам знакома ситуация с нехваткой денег. Удобным способом решения при такой проблеме станет кредитная карта по паспорту в Локо-Банке, оформить которую вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия. При этом не нужно собирать другие документы — достаточно лишь составить заявление. Такая упрощенная процедура сделала данный продукт популярным среди широкой категории потребителей, которым срочно нужны финансы для совершения какой-либо покупки.

Положительные стороны «пластика»

Как и любой другой продукт, данный платежный инструмент имеет свои преимущества, каждое из которых мы детально рассмотрим.

1. Грейс-период. Такая опция предназначена для бесплатного погашения задолженности. Если вы намерены выплатить долг в ближайшие два-три месяца, следует воспользоваться этой возможностью и не оплачивать проценты. Но заранее уточните, с какого именно момента начинает действовать льготный промежуток — первая безналичная операция или же день получения (активации).

2. Оформление в интернете. Вместо поездки в офис вы можете заполнить анкету на официальном сайте организации, сэкономив личное время и силы. Еще один плюс — отсутствие очередей. К тому же, решение по онлайн-заявкам принимают быстрее.

3. Дополнительные функции. Cash back, скидки на покупки у фирм-партнеров и различные бонусные программы помогут вам сэкономить в повседневной жизни и принесут реальную выгоду. Например, любители путешествий часто подключают систему накопления миль, после чего обменивают их на бесплатный авиабилет.

4. Безопасность. При потере или краже наличных сложно что-либо сделать. А в случае с «пластиком» вам достаточно связаться с оператором, и он заблокирует доступ к счету от злоумышленников.

Таким образом, безналичный платежный инструмент с получением по паспорту — оптимальный способ устранить финансовую проблему. Однако вам предстоит грамотно подобрать услугу. Для этого необходимо внимательно изучить условия всех доступных предложений — они нередко различаются даже в пределах одной организации.

Нелишним будет проконсультироваться с менеджером и задать ему интересующие вопросы. Квалифицированный сотрудник с радостью ответит на них и объяснит вам все непонятные термины. Попросите персонал сделать примерные расчеты по нескольким вариантам — так вы легче определитесь с окончательным выбором. И помните — главное подбирать продукт, соответствующий вашим возможностям.

Ресурс для поиска информации

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