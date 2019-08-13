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Кредитные карты по паспорту в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard Platinum
Мир Премиальная
от 21% до 800 000 до 55 0 - 5 500 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир
от 21% до 500 000 до 55 0 - 3 000 нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 от 21% до 300 000 до 55 850 нет
Visa Classic
Mastercard Standard
 от 18% до 7 500 до 55 24 нет
Visa Infinite
Mastercard World Black Edition
 от 18% см. условия до 55 1 000 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты по паспорту в Московском Кредитном Банке в городах:

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В последние годы россияне активно пользуются заемными услугами. Специалисты объясняют такой спрос их комфортом — потребители предпочитают приобрести товар, а расплачиваться за него уже потом, небольшими взносами раз в месяц. Среди популярных продуктов следует отметить один из самых удобных — это кредитная карта по паспорту в Московском Кредитном Банке. Она имеет такое важное преимущество, как простая процедура оформления из нескольких этапов:

  • посещение офиса с паспортом;
  • составление заявления;
  • ожидание решения по нему.

    • При этом современные технологии позволяют подать заявку онлайн — на официальном сайте организации. Так вы сэкономите личное время и избежите очередей, а ответ получите намного быстрее. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник и сообщит дату готовности платежного инструмент и адрес, по которому его нужно забрать.

    Еще одно достоинство — это доступность продукта. Подать заявление вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста. От вас не требуется даже справки о доходах — банк проверит только историю. Если ранее у вас не было просрочек, то с большой долей вероятности заявку одобрят.

    Рациональный выбор

    Однако до оформления вам предстоит принять решение относительно заемной линии. Нередко условия по ним различаются даже в пределах одной организации, поэтому подойдите к делу со всей ответственностью. Внимательно изучите все основные параметры — размер ставки, стоимость обслуживания и различные комиссии. Не стоит думать, что такие аспекты не важны — они все прямо влияют не итоговую цену. А чем меньше она будет, тем легче вы ее вернете.

    Специалисты рекомендуют заранее провести расчет планируемых расходов — так вы узнаете, какая сумма необходима. При этом не нужно искусственно раздувать бюджет — большое обязательство может оказаться тяжелой ношей и лишь усугубит ваше финансовое положение, ведь просрочка не только негативно сказывается в истории клиента, но и влечет за собой штрафные санкции, в том числе за каждый день опоздания.

    Также следует уточнить о наличии льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности в течение определенного срока. Банк устанавливает точную дату, до наступления которой возврат долга осуществляется без взимания процентов. Такой опцией нередко пользуются любители отдыха за границей. Они берут «пластик» в качестве резерва на случай непредвиденных расходов. А после возвращения домой выплачивают лишь потраченную часть от общей суммы.

    Таким образом, «пластик» с получением по паспорту — универсальный платежный инструмент с множеством преимуществ. Главное — выбрать ту линию, которая соответствует вашим требованиям и возможностям.

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