В последние годы россияне активно пользуются заемными услугами. Специалисты объясняют такой спрос их комфортом — потребители предпочитают приобрести товар, а расплачиваться за него уже потом, небольшими взносами раз в месяц. Среди популярных продуктов следует отметить один из самых удобных — это кредитная карта по паспорту в Московском Кредитном Банке. Она имеет такое важное преимущество, как простая процедура оформления из нескольких этапов:

посещение офиса с паспортом;

составление заявления;

ожидание решения по нему.

При этом современные технологии позволяют подать заявку онлайн — на официальном сайте организации. Так вы сэкономите личное время и избежите очередей, а ответ получите намного быстрее. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник и сообщит дату готовности платежного инструмент и адрес, по которому его нужно забрать.

Еще одно достоинство — это доступность продукта. Подать заявление вправе любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста. От вас не требуется даже справки о доходах — банк проверит только историю. Если ранее у вас не было просрочек, то с большой долей вероятности заявку одобрят.

Рациональный выбор

Однако до оформления вам предстоит принять решение относительно заемной линии. Нередко условия по ним различаются даже в пределах одной организации, поэтому подойдите к делу со всей ответственностью. Внимательно изучите все основные параметры — размер ставки, стоимость обслуживания и различные комиссии. Не стоит думать, что такие аспекты не важны — они все прямо влияют не итоговую цену. А чем меньше она будет, тем легче вы ее вернете.

Специалисты рекомендуют заранее провести расчет планируемых расходов — так вы узнаете, какая сумма необходима. При этом не нужно искусственно раздувать бюджет — большое обязательство может оказаться тяжелой ношей и лишь усугубит ваше финансовое положение, ведь просрочка не только негативно сказывается в истории клиента, но и влечет за собой штрафные санкции, в том числе за каждый день опоздания.

Также следует уточнить о наличии льготного периода. Он предусмотрен для бесплатного погашения задолженности в течение определенного срока. Банк устанавливает точную дату, до наступления которой возврат долга осуществляется без взимания процентов. Такой опцией нередко пользуются любители отдыха за границей. Они берут «пластик» в качестве резерва на случай непредвиденных расходов. А после возвращения домой выплачивают лишь потраченную часть от общей суммы.

Таким образом, «пластик» с получением по паспорту — универсальный платежный инструмент с множеством преимуществ. Главное — выбрать ту линию, которая соответствует вашим требованиям и возможностям.

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