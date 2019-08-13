Все мы пользовались заемными услугами. Покупка мебели или бытовой техники — крупные расходы, на которые нужно копить довольно продолжительное время. Поэтому потребители предпочитают сначала приобрести их, а уже затем оплачивать каждый месяц. Но иногда такие затраты — вынужденная мера. Например, если у вас сломалась стиральная машина или же вам предложили какой-либо товар по низкой цене. В такой ситуации отличным решением станет кредитная карта по паспорту в МТС Банке.

Она предназначена для выдачи клиентам по простой процедуре оформления. Подать заявление вправе совершеннолетние физические лица с гражданством РФ. При этом не нужно никаких документов — организация лишь проверит вашу историю, после чего примет решение. Весь процесс длится не более одного-двух рабочих дней, что очень удобно при возникновении непредвиденных расходов.

Стоит отметить, что пройти оформление можно и на официальном сайте. Потребители часто предпочитают именно этот способ, поскольку он комфортнее и быстрее — онлайн-заявки рассматривают в течение нескольких минут, поэтому высока вероятность, что вы получите ответ в тот же день.

Грамотный подход

Прежде чем подписать договор, вам следует внимательно ознакомиться со всеми доступными услугами. Сегодня условия по продуктам могут существенно отличаться даже в одном банке, поэтому подойдите к этому делу со всей ответственностью. Очень важно правильно подобрать заемную линию. Она должна соответствовать вашим возможностям, иначе выплата задолженности станет тяжелой ношей и сильно ударит по вашему финансовому положению.

Нелишним будет лично посетить офис и запросить консультацию у менеджера. В ходе разговора спросите обо всех непонятных терминах и нюансах — квалифицированный персонал с радостью ответит на ваши вопросы. Задайте вопросы о действующих скидках и специальных предложениях. Например, любителям путешествий предлагают участие в бонусных программах, таких как накопление миль. За безналичные платежи вам начисляются баллы, которые в последствие обмениваются на авиа или железнодорожный билет.

Также необходимо узнать о наличии грейс-периода. Особенно это относится к той категории потребителей, которая планирует погасить задолженность. Такая опция предусмотрена для бесплатной выплаты долга в течение установленного срока. И уточните, с какого момента она начинает действовать. Как правило, это первая платежная операция или же день получения (активации) «пластика».

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