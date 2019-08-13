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Кредитные карты по паспорту в МТС Банке

Банк: МТС Банк

Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
4 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 10% до 150 000 до 1100 0 - 10 950 до 8%
Mastercard World
 от 24,9% до 299 999 до 51 0 - 590 нет
Visa Platinum
Mastercard World
 от 24,9% до 299 999 до 51 900 до 8%
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты по паспорту в МТС Банке в городах:

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Все мы пользовались заемными услугами. Покупка мебели или бытовой техники — крупные расходы, на которые нужно копить довольно продолжительное время. Поэтому потребители предпочитают сначала приобрести их, а уже затем оплачивать каждый месяц. Но иногда такие затраты — вынужденная мера. Например, если у вас сломалась стиральная машина или же вам предложили какой-либо товар по низкой цене. В такой ситуации отличным решением станет кредитная карта по паспорту в МТС Банке.

Она предназначена для выдачи клиентам по простой процедуре оформления. Подать заявление вправе совершеннолетние физические лица с гражданством РФ. При этом не нужно никаких документов — организация лишь проверит вашу историю, после чего примет решение. Весь процесс длится не более одного-двух рабочих дней, что очень удобно при возникновении непредвиденных расходов.

Стоит отметить, что пройти оформление можно и на официальном сайте. Потребители часто предпочитают именно этот способ, поскольку он комфортнее и быстрее — онлайн-заявки рассматривают в течение нескольких минут, поэтому высока вероятность, что вы получите ответ в тот же день.

Грамотный подход

Прежде чем подписать договор, вам следует внимательно ознакомиться со всеми доступными услугами. Сегодня условия по продуктам могут существенно отличаться даже в одном банке, поэтому подойдите к этому делу со всей ответственностью. Очень важно правильно подобрать заемную линию. Она должна соответствовать вашим возможностям, иначе выплата задолженности станет тяжелой ношей и сильно ударит по вашему финансовому положению.

Нелишним будет лично посетить офис и запросить консультацию у менеджера. В ходе разговора спросите обо всех непонятных терминах и нюансах — квалифицированный персонал с радостью ответит на ваши вопросы. Задайте вопросы о действующих скидках и специальных предложениях. Например, любителям путешествий предлагают участие в бонусных программах, таких как накопление миль. За безналичные платежи вам начисляются баллы, которые в последствие обмениваются на авиа или железнодорожный билет.

Также необходимо узнать о наличии грейс-периода. Особенно это относится к той категории потребителей, которая планирует погасить задолженность. Такая опция предусмотрена для бесплатной выплаты долга в течение установленного срока. И уточните, с какого момента она начинает действовать. Как правило, это первая платежная операция или же день получения (активации) «пластика».

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