В последние годы финансовые организации значительно упростили процесс получения заемных услуг для физических лиц. Такой шаг направлен на привлечение клиентов, поскольку сегодня в данной сфере царит высокая конкуренция и борьба идет за каждого потребителя. Один из таких продуктов — кредитная карта по паспорту в Норвик Банке. Оформить ее может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетнего возраста.

Сам процесс предоставления происходит в три этапа:

посещение офиса с паспортом;

составление заявления;

ожидание ответа.

Также вы можете заполнить анкету на официальном сайте — такой способ не только удобнее, но и быстрее, поскольку онлайн-заявки рассматриваются в течение нескольких минут.

По такой линии редко запрашивают справку о наличии постоянного источника доходов. Все дело в том, что заемный лимит довольно небольшой, поэтому банки ограничиваются только проверкой истории. Это большой плюс, особенно для тех, кто в этот момент остался без работы, но ему необходимы деньги. К тому же, нет необходимости заниматься подготовкой документов.

Рассмотрение предложений

Однако, прежде чем пройти процедуру оформления, вы должны выбрать окончательный продукт на основе анализа всех основных параметров, а это процентная ставка, цена за открытие (изготовление «пластика») и его обслуживание, различные комиссии. Несмотря на то, что многие считают такие условия мелочью, они играют важную роль в итоговой стоимости услуги. А чем меньше она будет, тем легче ее вернуть. По этой же причине вам стоит заранее спланировать бюджет расходов, чтобы взять сумму в необходимом объеме.

Если в ходе изучения у вас возникают вопросы, лучше лично посетить офис организации и поговорить с менеджером, спросить его об интересующих вас аспектах. Персонал обязан объяснить вам все непонятные термины и помочь с принятием решения. Нелишним будет сделать предварительный расчет по нескольким вариантам, чтобы вы легче определились с окончательным выбором.

Также очень важно рассмотреть привилегии, предлагаемые с продуктом — cash back, грейс-период и различные бонусные программы. При их грамотном использовании вы извлечете реальную выгоду, а опция беспроцентного погашения сэкономит личные средства.

Поиск актуальных предложений

На сайте Banki.ru вы сможете изучить доступные на рынке продукты. Здесь собрана достоверная информация, которая ежедневно проверяется и обновляется. Мы постоянно улучшаем наш ресурс с целью сделать его удобнее, а для максимального комфорта предусмотрена функция подачи онлайн-заявки. Banki.ru — независимый аналитический портал с многомиллионной аудиторией пользователей по всей России.