Высокая конкуренция в финансовой сфере заставляет организации придумывать новые способы привлечения клиентов. Например, многие упрощают процедуру оформления, снижая критерии или же требуют минимальный пакет документов. Одна из таких услуг — кредитная карта по паспорту в ОТП Банке. Подать заявку на получение данного продукта вправе совершеннолетний человек с гражданством РФ и положительной историей.

Такой продукт — нецелевой, поэтому необязательно указывать в заявлении, сколько и на что вы планируете потратить средства. Ниже мы лишь укажем те расходы, которые наиболее популярны среди россиян, оформляющих заемный «пластик»:

покупка мебели или бытовой техники;

проведение ремонтных работ;

оплата торжеств и праздников.

Также довольно часто платежный инструмент берут с собой на отдых — в качестве резерва на случай непредвиденных расходов. Большой плюс «пластика», в том числе для таких ситуаций — наличие грейс-периода. Он предусмотрен для беспроцентного погашения задолженности в течение установленного срока (в среднем, его продолжительность составляет два-три месяца). Однако заранее уточните, с какого момента он начинает действовать — это может быть первая безналичная покупка или день получения (активации).

Описание важных аспектов

До подачи заявки вам предстоит процесс изучения предложений. Сначала следует сделать предварительные расчеты ваших затрат, чтобы понять, какую сумму указать в заявлении. Следующий этап — анализ параметров продуктов. Подойдите к этому делу со всей ответственностью, ведь даже в одной организации условия могут существенно различаться. Внимательно просмотрите процентную ставку, стоимость обслуживания и другие комиссии — они прямо влияют на итоговую цену.

При возникновении вопросов стоит посетить офис и обратиться к менеджеру — он с радостью проведет для вас консультацию и поможет определиться с выбором. Нелишним будет вместе произвести расчеты по нескольким вариантам — так вы поймете, какой из них соответствует вашим возможностям. Специалисты не рекомендуют брать крупные суммы, иначе вы ухудшите личное финансовое положение.

Не менее важны предоставляемые опции. Например, cash back и партнерские программы помогут вам сэкономить средства даже на повседневных покупках. Также банки часто предлагают различные бонусы — для автовладельцев, любителей шопинга и путешествий. Поэтому нелишним будет поинтересоваться о них, ведь такие функции принесут ощутимую выгоду.

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На сайте Banki.ru вы найдете актуальные банковские продукты с описанием их деталей и условий предоставления. Здесь вы сможете сравнить основные параметры услуг и выбрать оптимальный вариант. Для максимального комфорта мы предусмотрели возможность оформления онлайн-заявки, для которой необходимо внести сведения в специальные поля и нажать «отправить». Banki.ru — крупнейший аналитический портал на территории России, функционирующий с 2005 года.