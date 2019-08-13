Для получения заемных средств в финансовых организациях необходимо подготовить специальный пакет документов с различными справками. Однако в ситуации, когда деньги нужны срочно, такой вариант не всегда подойдет. Если вы в поиске продукта с простым оформлением, то кредитная карта по паспорту в Почта Банке станет отличным решением такой проблемы. При этом подать заявку на ее предоставление вправе любой совершеннолетний гражданин РФ с положительной историей.

Поскольку лимит средств по данной линии — небольшой, организации достаточно лишь проверить ваш рейтинг. И если в прошлом у вас отсутствуют просрочки, то с высокой долей вероятности ваше заявление одобрят. В этом случае с вами свяжется сотрудник и сообщит день готовности и адрес, где вы сможете забрать «пластик».

Для заполнения анкеты не обязательно ехать в офис. Современные технологии позволяют пройти эту процедуру дома или с рабочего места — на официальном сайте. Так вы сэкономите личное время и силы, к тому же избежите ожидания в длинных очередях. Приятный бонус — онлайн-заявки рассматривают гораздо быстрее. Причина в том, что сотрудники не проводят физическую обработку запроса, поскольку он уже находится в базе.

Однако посещение офиса не будет лишним, если во время изучения предложений у вас возникли вопросы. В такой ситуации специалисты рекомендуют проконсультироваться с менеджером, который объяснит все непонятные термины и аспекты продукта. Также стоит попросить его сделать расчеты по нескольким вариантам — так вы легче определитесь. И помните — чтобы принять верное решение, вы должны иметь полное представление об услуге и ее нюансах.

Достоинства заемного «пластика»

Помимо простой и удобной процедуры оформления, данный продукт имеет еще несколько важных и выгодных преимуществ.

1. Дополнительные функции. Cash back и предоставляемые у фирм-партнеров скидки помогут вам сэкономить даже на повседневных покупках. А участие в различных бонусных программах (например, накопление летных миль) принесет вам ощутимую пользу.

2. Грейс-период. Он предусмотрен для бесплатной выплаты долга в течение заранее определенного срока. Организация устанавливает дату, до наступления которой вы имеете право погасить задолженность без уплаты процентов. Как правило, льготный период начинает действовать со дня получения (активации) платежного инструмента или после первой безналичной операции.

3. Безопасность. В случае потери наличных сложно что-то сделать, а «пластик» можно заблокировать — для этого достаточно лишь позвонить оператору. Ваши средства останутся в полной сохранности до тех пор, пока вы не посетите отделение банка и не произведете восстановление.

Таким образом, получение платежного инструмента с заемными деньгами по паспорту — удобный и быстрый способ решить финансовые проблемы.

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