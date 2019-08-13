В последние годы среди россиян особенно популярны заемные продукты. Поэтому организации предлагают множество линий, а некоторые даже считают это направление приоритетным в своей деятельности. Одна из таких услуг — кредитная карта по паспорту в Примсоцбанке, которую могут оформить физические лица, достигшие совершеннолетия. Их главный плюс — простое оформление, которое не занимает много времени. Если вам срочно нужны деньги или вам неудобно заниматься сбором документов, такой вариант станет отличным решением финансовой проблемы.

Но очень важно подойти к выбору со всей ответственностью. Сначала стоит произвести обыкновенные расчеты — так вы поймете, сколько денег необходимо для тех или иных расходов. Постарайтесь экономить на всем подряд, потому что заемные средства придется возвращать. И чем меньше будет итоговая сумма, тем легче вы ее вернете. Поэтому если в ходе изучения у вас возникнут вопросы, следует посетить офис организации и спросить обо всех непонятных аспектах у менеджера. Только имея полное представление о данной услуге, вы сможете принять верное решение.

Достоинства продукта

Основные преимущества такого вида «пластика» мы подробно рассмотрим ниже.

1. Грейс-период. Банк устанавливает временной промежуток, в течение которого потребитель имеет возможность бесплатно погасить задолженность. Если вы возвращаете всю сумму до истечения указанного срока, то процент не рассчитывается. Но просрочка даже на один день означает завершение льготного периода.

2. Быстрое и легкое одобрение. Поскольку лимит по данной линии — небольшой, то организации зачастую только проверяют историю клиента. Если с ней все в порядке, то ваш запрос почти со стопроцентной гарантией одобрят.

3. Различные бонусы. Скидки на покупки, cash back и участие в партнерских программах — такие программы способны принести реальную выгоду и помогут вам сэкономить даже в повседневной жизни.

4. Безопасность. Помимо всех привилегий, безналичный платежный инструмент — надежный способ хранения средств. При краже или потере наличных денег сделать ничего нельзя, а в нашем случае достаточно одного звонка оператору, и он заблокирует доступ к счету.

Таким образом, «пластик» — универсальный продукт, который имеет множество преимуществ. Главное при его использовании — вовремя вносить платежи и не допускать просрочек, поскольку они не только отразятся на вашей истории, но и повлекут за собой санкции, в том числе денежные штрафы и пени за каждый день опоздания.

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