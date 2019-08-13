Для получения заемных средств в финансовых организациях нам требуется подготовить специальный пакет документов, куда входит множество справок и других бумаг. Однако если у вас нет времени на такие процедуры, кредитная карта по паспорту в Совкомбанке станет отличным решением проблемы нехватки денег. Оформить ее может любой гражданин РФ, достигший совершеннолетия. Сам процесс получения состоит из нескольких этапов:

составление заявления;

ожидание ответа;

выдача «пластика» в случае одобрения.

При этом сегодня не обязательно составлять заявление в офисе. Для этого достаточно войти на официальный сайт, где нужно заполнить специальную анкету, указав личные сведения. Такой способ намного удобнее — никаких очередей и длительного ожидания. К тому же, онлайн-заявки рассматриваются быстрее — в течение нескольких минут. А в случае положительного решения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит день и время получения.

Однако до оформления вам стоит внимательно изучить все предложенные варианты. Даже если вы ограничены во времени, подойдите к этому делу со всей ответственностью, поскольку условия по продуктам различаются даже в пределах одного банка. Также отметим, что очень часто организации предоставляют услуги по различным акциям — уточните об этом по телефону или при личной встрече с менеджером.

Если вы планируете погасить задолженность максимально быстро, то следует поинтересоваться о наличии грейс-периода. Такая опция позволяет бесплатно выплатить всю сумму до установленного срока. Однако вы должны учитывать, что просрочка даже на один день означает начисление процентов, поэтому заранее узнайте о том, когда именно начинает действовать льготный период — с момента первой платежной операции или по дате получения.

Положительные стороны

Помимо описанных ранее преимуществ, «пластик» имеет и другие плюсы. Например, система cash back возвращает часть от потраченных средств обратно на ваш счет. При этом нередко такая функция распространяется не только на покупки в обычных магазинах, но и в интернете. А фирмы-партнеры предоставляют клиентам скидки, что поможет вам сэкономить личные финансы.

Таким образом, «пластик» — универсальный инструмент, а выдача средств по паспорту — удобный способ решить денежные вопросы. Главное — не опаздывать с ежемесячными взносами, поскольку просрочка влечет за собой штрафные санкции. Чтобы не забывать о дате платежа, установите мобильное приложение и поставьте в нем напоминание за несколько дней до истечения срока.

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