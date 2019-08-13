Широкую популярность заемные услуги получили благодаря простому оформлению и быстрому получению. Особенно стоит выделять такой продукт, как кредитная карта по паспорту в банке Тинькофф Банк, для которой не требуется других документов, даже справки с места с работы или из налоговой. Такой «пластик» отлично подходит тем, кому срочно нужны деньги, а времени на сбор документов не хватает.

Однако прежде чем начинать процедуру оформления, вам следует внимательно изучить все доступные варианты. Рассмотрите такие условия, как процентная ставка, комиссионные и стоимость обслуживания. Все они прямо влияют на итоговую цену услуги. А чем меньше она будет, тем легче вы ее погасите. При этом не стоит брать больше необходимой суммы — такой шаг лишь усложнит выплату долга.

Если в процессе у вас возникают вопросы или какой-то аспект показался вам непонятным, специалисты рекомендуют посетить офис организации и проконсультироваться с менеджером. Квалифицированный персонал объяснит вам все нюансы и поможет определиться с выбором. Нелишним будет попросить сотрудника сделать предварительный расчет по нескольким линиям — так вы легче поймете, какая из них больше соответствует вашим возможностям.

Главные достоинства

Владельцы безналичного платежного инструмента помимо средств получают множество привилегий, грамотное использование которых приносит реальную выгоду. Ниже мы рассмотрим каждый плюс в подробностях.

1. Дополнительные функции. Cash back, возвращающий часть от потраченной суммы и партнерские программы (скидки на покупки) сэкономят ваши личные деньги даже в повседневных делах. А участие в различных бонусах подарит вам приятные мелочи — например, накопление летных миль и их обмен на авиабилет.

2. Грейс-период. Такая опция предназначена для бесплатного погашения задолженности в течение двух-трех месяцев. Банк указывает в договоре дату, до наступления которой у вас есть возможность вернуть долг без уплаты процентов. Но вы должны заранее уточнить, с какого момента действует льготный промежуток. Как правило, это день получения (активации) «пластика» или же первая безналичная операция.

3. Простая процедура оформления. Вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте, после чего ожидаете ответа. Разумеется, второй способ гораздо удобнее — никаких очередей и не нужно даже выходить из дома или с работы. К тому же, онлайн-заявки рассматриваются быстрее. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник и сообщит время готовности «пластика».

Таким образом, получение заемных средств по паспорту — оптимальный инструмент для решения финансовых проблем с множеством положительных сторон.

Где рассмотреть доступные варианты

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