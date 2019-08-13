Каждому из нас знакома ситуация, когда срочно необходимы деньги, а времени на подготовку бумаг в финансовые организации попросту нет. Оптимальным решением в случае появления такой проблемы станет кредитная карта по паспорту в банке Зенит, которая выдается гражданам РФ, достигшим совершеннолетия. Никаких бумаг не требуется — достаточно лишь прийти в офис и составить заявление.

Также вы можете заполнить анкету на официальном сайте организации — такой способ в последние годы распространен среди населения. Главная причина в том, что не нужно покидать дом или работу и ехать в офис, после чего еще приходится стоять в длинных очередях. При этом онлайн-заявки рассматривают гораздо быстрее — как правило, в течение нескольких минут.

Описание продукта

Прежде чем переходить к оформлению, вам стоит изучить все доступные предложения. Условия по ним даже в пределах одной организации нередко отличаются, поэтому следует подобрать тот вариант, который наиболее подходит вашим требованиям и возможностям. Нелишним будет заранее рассчитать нужную сумму. Также специалисты советуют лично посетить офис и ознакомиться со всеми деталями во время консультации с менеджером. Не стесняйтесь спрашивать — сотрудник обязан ответить на все ваши вопросы и объяснить непонятные термины.

Обратите внимание на основные параметры — процентная ставка, стоимость открытия или обслуживания, различные сборы. Даже если они покажутся вам мелочью, не забывайте, что они имеют прямое влияние на итоговую цену. А чем меньше она окажется, тем легче вы ее выплатите.

Уточните о наличии грейс-периода — промежутка времени, в течение которого клиент имеет право вернуть долг бесплатно. Такая опция популярна среди тех, кто планирует вернуть сумму в ближайшие два-три месяца. Также ею часто пользуются уезжающие на отдых за границу в качестве запасного фонда на непредвиденные расходы.

При этом владельцам «пластика» предлагают различные привилегии. Например, cash back возвращает часть от потраченной суммы, а компании, сотрудничающие с банком, предоставляют скидки клиентам. Разумеется, все это предусмотрено для безналичных оплат. Однако учитывая, что сегодня почти все торговые точки имеют у себя специальные терминалы, вы сэкономите значительную часть личных финансов.

Таким образом, «пластик» с выдачей по паспорту — удобный способ получить требуемые средства. Небольшое ограничение по данной линии дает возможность банкам быстро принимать решение. И не нужно представлять справку о наличии источника дохода — банк проверяет лишь историю, поэтому ответ по заявлению вы получаете в течение одного-двух рабочих дней.

Онлайн-помощник

На сайте Banki.ru вы найдете актуальную информацию о банковских продуктах. Здесь собраны доступные на рынке услуги с описанием их условий и критериев предоставления. Мы ежедневно проверяем и обновляем сведения, а раздел акций и спецпредложений поможет в поиске самого выгодного варианта. Banki.ru — крупнейший финансовый супермаркет в Рунете, которым пользуется более восьми миллионов человек.