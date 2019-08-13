Здесь вы можете оформить кредитную карту только по паспорту, без справок, подавайте заявку онлайн на Банки.ру.
|Название, тип карты *
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Процентная
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
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|Популярность
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Visa Platinum
|20%
|до 1 000 000
|до 50
|1 000
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Каждому из нас знакома ситуация, когда срочно необходимы деньги, а времени на подготовку бумаг в финансовые организации попросту нет. Оптимальным решением в случае появления такой проблемы станет кредитная карта по паспорту в банке Зенит, которая выдается гражданам РФ, достигшим совершеннолетия. Никаких бумаг не требуется — достаточно лишь прийти в офис и составить заявление.
Также вы можете заполнить анкету на официальном сайте организации — такой способ в последние годы распространен среди населения. Главная причина в том, что не нужно покидать дом или работу и ехать в офис, после чего еще приходится стоять в длинных очередях. При этом онлайн-заявки рассматривают гораздо быстрее — как правило, в течение нескольких минут.
Описание продукта
Прежде чем переходить к оформлению, вам стоит изучить все доступные предложения. Условия по ним даже в пределах одной организации нередко отличаются, поэтому следует подобрать тот вариант, который наиболее подходит вашим требованиям и возможностям. Нелишним будет заранее рассчитать нужную сумму. Также специалисты советуют лично посетить офис и ознакомиться со всеми деталями во время консультации с менеджером. Не стесняйтесь спрашивать — сотрудник обязан ответить на все ваши вопросы и объяснить непонятные термины.
Обратите внимание на основные параметры — процентная ставка, стоимость открытия или обслуживания, различные сборы. Даже если они покажутся вам мелочью, не забывайте, что они имеют прямое влияние на итоговую цену. А чем меньше она окажется, тем легче вы ее выплатите.
Уточните о наличии грейс-периода — промежутка времени, в течение которого клиент имеет право вернуть долг бесплатно. Такая опция популярна среди тех, кто планирует вернуть сумму в ближайшие два-три месяца. Также ею часто пользуются уезжающие на отдых за границу в качестве запасного фонда на непредвиденные расходы.
При этом владельцам «пластика» предлагают различные привилегии. Например, cash back возвращает часть от потраченной суммы, а компании, сотрудничающие с банком, предоставляют скидки клиентам. Разумеется, все это предусмотрено для безналичных оплат. Однако учитывая, что сегодня почти все торговые точки имеют у себя специальные терминалы, вы сэкономите значительную часть личных финансов.
Таким образом, «пластик» с выдачей по паспорту — удобный способ получить требуемые средства. Небольшое ограничение по данной линии дает возможность банкам быстро принимать решение. И не нужно представлять справку о наличии источника дохода — банк проверяет лишь историю, поэтому ответ по заявлению вы получаете в течение одного-двух рабочих дней.
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