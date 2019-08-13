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Кредитные карты льготный период от 100 дней в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
457 заявок
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
277 заявок
Mastercard Black Edition
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
114 заявок
Mastercard World
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
29 заявок
Visa Signature
 от 17,9% до 1 000 000 до 55 5 990 нет
25 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты льготный период от 100 дней в банке «ФК Открытие» в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в банке «ФК Открытие» – востребованный инструмент безналичных расчетов с заманчивыми условиями. Но они имеют некоторые особенности, которые могут в буквальном смысле дорого стоить клиенту. На что следует обратить внимание, чтобы пользоваться такой карточкой с пользой для себя, расскажем в этой статье.

Отличия карт

Эти инструменты для проведения расчетов становятся все популярнее. Они отличаются платежными системами (MasterCart, Visa, Мир), технологическими характеристиками (чип, 3D Secure, PayPass), эмитентами (организациями, которые их выпускают), правом использовать только собственные средства или также и заемные, лимит которых определяется по-разному.

Особенно привлекательно для клиентов выглядят карты со льготным периодом (ЛП) – это значит, что расплатившись деньгами банка, в течение некоторого времени вы не платите за пользование ими. Указывается ЛП, или грейс-период, в днях. Число 100 особенно притягательно – ведь это возможность вернуть долг через 3 месяца без процентов. Однако не торопитесь расслабляться:

  • обязательные платежи раз в месяц необходимо совершать даже во время ЛП;
  • вероятней всего, грейс-период считается не для каждой транзакции отдельно, а за все это время вместе, поэтому по первой покупке у вас в запасе может быть четверть года, а по последней – всего пара дней;
  • нужно будет оплатить расходы за выпуск и обслуживание, смс-информирование, различные комиссии;
  • если за ЛП вы не успели вернуть долг полностью, банк, в зависимости от прописанных правил, может автоматически доначислить проценты за фактическое время пользования заемными средствами – и вот вы уже должны гораздо больше, чем думали;
  • штрафные санкции при нарушении каких-либо условий (пропуск ежемесячного платежа, например) по таким предложениям очень высокие.

    • Непременно уточните все эти моменты до получения карты и заранее оцените свои возможности соблюдать платежную дисциплину и своевременно выходить в нулевой или положительный баланс. Ведь сразу после активации вы, скорее всего, уже будете должны за годовое обслуживание.

    Если у банка для клиентов есть мобильное приложение или доступ к личному кабинету через Интернет, это выгодная замена привычным смс-уведомлениям. Они обычно бесплатны и позволяют в режиме реального времени уточнить размер задолженности и сроки оплаты, получить выписку и пополнить счет.

    Что требуется от заемщика

    Иногда по подобным карточкам подтверждение дохода не запрашивают или принимают в свободной форме, это зависит от политики финансового учреждения и конкретного предложения. А вот гражданство РФ и постоянная регистрация в регионе нахождения отделений эмитента обязательно. Также, скорее всего, потребуется, кроме паспорта, еще один документ, например: загранпаспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, полис ОМС или др.

    Решение принимается на основе автоматизированного алгоритма и зачастую очень быстро, буквально за минуты. Если вас устраивают одобренные лимит и процентная ставка, можно получать карту.

    Как облегчить выбор?

    И здесь тоже придут на помощь компьютерные технологии. В частности, онлайн-сервис Banki.ru сведет в единую таблицу данные по всем подходящим предложениям (лимиты, ставки, продолжительность ЛП). По каждому виду карт вы можете посмотреть подробнее параметры обслуживания и заимствования, требования и результаты экспертизы. Решайте, какая подходит именно вам – и можно переходить на сайт банка для оформления заявки.