Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в банке «ФК Открытие» – востребованный инструмент безналичных расчетов с заманчивыми условиями. Но они имеют некоторые особенности, которые могут в буквальном смысле дорого стоить клиенту. На что следует обратить внимание, чтобы пользоваться такой карточкой с пользой для себя, расскажем в этой статье.

Отличия карт

Эти инструменты для проведения расчетов становятся все популярнее. Они отличаются платежными системами (MasterCart, Visa, Мир), технологическими характеристиками (чип, 3D Secure, PayPass), эмитентами (организациями, которые их выпускают), правом использовать только собственные средства или также и заемные, лимит которых определяется по-разному.

Особенно привлекательно для клиентов выглядят карты со льготным периодом (ЛП) – это значит, что расплатившись деньгами банка, в течение некоторого времени вы не платите за пользование ими. Указывается ЛП, или грейс-период, в днях. Число 100 особенно притягательно – ведь это возможность вернуть долг через 3 месяца без процентов. Однако не торопитесь расслабляться:

обязательные платежи раз в месяц необходимо совершать даже во время ЛП;

вероятней всего, грейс-период считается не для каждой транзакции отдельно, а за все это время вместе, поэтому по первой покупке у вас в запасе может быть четверть года, а по последней – всего пара дней;

нужно будет оплатить расходы за выпуск и обслуживание, смс-информирование, различные комиссии;

если за ЛП вы не успели вернуть долг полностью, банк, в зависимости от прописанных правил, может автоматически доначислить проценты за фактическое время пользования заемными средствами – и вот вы уже должны гораздо больше, чем думали;

штрафные санкции при нарушении каких-либо условий (пропуск ежемесячного платежа, например) по таким предложениям очень высокие.

Непременно уточните все эти моменты до получения карты и заранее оцените свои возможности соблюдать платежную дисциплину и своевременно выходить в нулевой или положительный баланс. Ведь сразу после активации вы, скорее всего, уже будете должны за годовое обслуживание.

Если у банка для клиентов есть мобильное приложение или доступ к личному кабинету через Интернет, это выгодная замена привычным смс-уведомлениям. Они обычно бесплатны и позволяют в режиме реального времени уточнить размер задолженности и сроки оплаты, получить выписку и пополнить счет.

Что требуется от заемщика

Иногда по подобным карточкам подтверждение дохода не запрашивают или принимают в свободной форме, это зависит от политики финансового учреждения и конкретного предложения. А вот гражданство РФ и постоянная регистрация в регионе нахождения отделений эмитента обязательно. Также, скорее всего, потребуется, кроме паспорта, еще один документ, например: загранпаспорт, водительское удостоверение, СНИЛС, полис ОМС или др.

Решение принимается на основе автоматизированного алгоритма и зачастую очень быстро, буквально за минуты. Если вас устраивают одобренные лимит и процентная ставка, можно получать карту.

Как облегчить выбор?

И здесь тоже придут на помощь компьютерные технологии. В частности, онлайн-сервис Banki.ru сведет в единую таблицу данные по всем подходящим предложениям (лимиты, ставки, продолжительность ЛП). По каждому виду карт вы можете посмотреть подробнее параметры обслуживания и заимствования, требования и результаты экспертизы. Решайте, какая подходит именно вам – и можно переходить на сайт банка для оформления заявки.