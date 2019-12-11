Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Московском Кредитном Банке вызывают живой интерес у пользователей банковских услуг. Отзывы на них противоречивы и даже диаметрально противоположны. О чем следует позаботиться, чтобы ваша карточка не доставляла неприятностей, а работала на вас?

Льготный период (ЛП) и его характеристики

За пользование «чужими» деньгами обычно мы должны платить по определенной ставке. ЛП или грейс-период – временной промежуток, когда такая плата не взимается. Определяют его обычно в днях, но это максимально возможный показатель, на практике ЛП может быть короче.

Порядок определения начала и продолжительности грейс-периода, а также условия, в которых он применяется или нет, каждая финансовая организация прописывает сама. Поэтому правила, которые вы принимаете, расписываясь в получении карты, могут отличаться от того, что кажется логичным вам. Перед подписанием вам должны с примерами объяснить, что там имеется в виду, и не стесняйтесь уточнять все неоднозначные моменты.

Например, когда начинается грейс-период? С начала месяца или отчетного периода, с первого списания средств или даты выпуска? Если вы неправильно определили точку отсчета, скорее всего, далее будут ошибки, ведущие к материальным потерям.

Как он считается? Если в середине его совершить крупную покупку, на погашение этой суммы будет новый полный срок или только половина старого? А если погасить задолженность до окончания, ЛП продолжается или начнется заново?

Самое главное – а если не выплатить в течение грейс-периода всю сумму, сколько придется заплатить? Только за остаток долга или за всю сумму? По какой ставке? За все время или исключая льготное?

Ну и сопутствующие – можно ли снимать деньги в банкомате? С комиссией или без? Есть лимиты на снятие? Сколько стоит обслуживание? А кэшбэк и бонусы – сколько и за что? А штрафы и пени?

Ответы на эти и подобные вопросы дадут вам взвесить собственные риски и выигрыши от этого платежного инструмента.

Когда карточка уже у вас, для контроля оптимально использовать мобильный и Интернет-банк. Они оперативно покажут условия, даты и суммы ближайших платежей и другие параметры. Если вас что-то смущает, можно уточнить спорные моменты у службы поддержки. Если же удаленный доступ на данный момент не для вас, рекомендуем подключить смс-уведомления.

Как определиться проще

Выбор банковских карт велик – разные платежные системы (MasterCard, Visa, Мир), технологические особенности (чип, 3D Secure, PayPass), эмитенты (организациями, которые их выпускают), с заемными средствами или без них, с подключением к смартфону и умным часам или нет. Технически с грейс-периодом она может быть любой, а вот условия у разных финансовых организаций отличаются – и здесь нужно сравнивать.

На помощь придут специализированные онлайн-сервисы, например, Banki.ru. Здесь уже собраны сведения практически по всем банковским продуктам в РФ, и по вашему запросу будет сделана выборка подходящих предложений в виде таблицы. Кроме сравнения представленных в ней параметров (лимит, срок, ставка, стоимость обслуживания, кэшбэк) можно изучить параметры и результаты экспертизы портала. Осталось выбрать подходящую именно вам и перейти на сайт эмитента для оформления заявки онлайн.