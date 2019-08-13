|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Росбанке вызывают живой интерес у пользователей банковских услуг. Отзывы на них противоречивы и даже диаметрально противоположны. О чем следует позаботиться, чтобы ваша карточка не доставляла неприятностей, а работала на вас?
Льготный период (ЛП) и его характеристики
За пользование «чужими» деньгами обычно мы должны платить по определенной ставке. ЛП или грейс-период – временной промежуток, когда такая плата не взимается. Определяют его обычно в днях, но это максимально возможный показатель, на практике ЛП может быть короче.
Порядок определения начала и продолжительности грейс-периода, а также условия, в которых он применяется или нет, каждая финансовая организация прописывает сама. Поэтому правила, которые вы принимаете, расписываясь в получении карты, могут отличаться от того, что кажется логичным вам. Перед подписанием вам должны с примерами объяснить, что там имеется в виду, и не стесняйтесь уточнять все неоднозначные моменты.
Например, когда начинается грейс-период? С начала месяца или отчетного периода, с первого списания средств или даты выпуска? Если вы неправильно определили точку отсчета, скорее всего, далее будут ошибки, ведущие к материальным потерям.
Как он считается? Если в середине его совершить крупную покупку, на погашение этой суммы будет новый полный срок или только половина старого? А если погасить задолженность до окончания, ЛП продолжается или начнется заново?
Самое главное – а если не выплатить в течение грейс-периода всю сумму, сколько придется заплатить? Только за остаток долга или за всю сумму? По какой ставке? За все время или исключая льготное?
Ну и сопутствующие – можно ли снимать деньги в банкомате? С комиссией или без? Есть лимиты на снятие? Сколько стоит обслуживание? А кэшбэк и бонусы – сколько и за что? А штрафы и пени?
Ответы на эти и подобные вопросы дадут вам взвесить собственные риски и выигрыши от этого платежного инструмента.
Когда карточка уже у вас, для контроля оптимально использовать мобильный и Интернет-банк. Они оперативно покажут условия, даты и суммы ближайших платежей и другие параметры. Если вас что-то смущает, можно уточнить спорные моменты у службы поддержки. Если же удаленный доступ на данный момент не для вас, рекомендуем подключить смс-уведомления.
Как определиться проще
Выбор банковских карт велик – разные платежные системы (MasterCard, Visa, Мир), технологические особенности (чип, 3D Secure, PayPass), эмитенты (организациями, которые их выпускают), с заемными средствами или без них, с подключением к смартфону и умным часам или нет. Технически с грейс-периодом она может быть любой, а вот условия у разных финансовых организаций отличаются – и здесь нужно сравнивать.
На помощь придут специализированные онлайн-сервисы, например, Banki.ru. Здесь уже собраны сведения практически по всем банковским продуктам в РФ, и по вашему запросу будет сделана выборка подходящих предложений в виде таблицы. Кроме сравнения представленных в ней параметров (лимит, срок, ставка, стоимость обслуживания, кэшбэк) можно изучить параметры и результаты экспертизы портала. Осталось выбрать подходящую именно вам и перейти на сайт эмитента для оформления заявки онлайн.