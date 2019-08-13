Кредитные карты с льготным периодом 100 дней в Совкомбанке позволяют при необходимости воспользоваться заемными средствами, не платя за это проценты. Так почему же иногда люди жалуются, что в результате заплатили гораздо больше, чем рассчитывали? Дело в нюансах, в которых они не разобрались. Как не делать подобных ошибок, расскажем в этой статье.

Что такое льготный период (ЛП)?

Грейс-период, как это еще называют, обычно обозначают в днях. Если вы ушли по карточке «в минус», за это время сможете не платить проценты. Маленькая оговорка – если выполните ряд условий. Какие же?

Во-первых, финансовая организация самостоятельно определяет, с какого момента считать ЛП – это может быть не первая ваша оплата картой, а дата ее выпуска или активации, начало месяца или отчетного периода или другой день. Иногда счет уже пошел, а клиент считает, что впереди все 100 дней или сколько указано в документах. Это одна из самых распространенных причин нарушений и начисления процентов.

Во-вторых, вероятнее всего, потребуется расплатиться по истечении указанного срока по всем операциям за это время. Хотя вам может казаться, что по каждой из них у вас впереди «целое лето».

В-третьих, в ряде банков ЛП применяется, только если за него вы смогли рассчитаться в полном объеме и вывести баланс в ноль или плюс. То есть: выплатили все – сберегли себе сумму процентов. Не успели отдать какую-то часть – считайте, что ЛП не действует, платите по базовой ставке с момента возникновения задолженности. Это самый неожиданный и неприятный пункт для большинства тех, кто «не вписался» по срокам.

В-четвертых, для ЛП больше пары месяцев существуют ежемесячные платежи. Они довольно небольшие, но обязательные, и за их отсутствие существуют штрафные санкции. Пропустили – плюсуйте пени к сумме долга.

В-пятых, мелочи тоже имеют значение. Плата за обслуживание и смс-информирование, комиссии за снятие наличных и другие – они списываются из карточного лимита и должны быть своевременно оплачены.

Как видите, разночтения в терминах и невнимательность к мелкому шрифту может дорого обойтись. Если же вы правильно все понимаете и ответственно относитесь к платежной дисциплине, карты с грейс-периодом будут приносить вам только пользу и положительные эмоции. К тому же на них могут начисляться кэшбэк и бонусы.

Кстати, управлять финансами удобно с помощью мобильного приложения или Интернет-банка. В них можно оперативно проверить даты и суммы платежей и сделать пополнения.

Какую карту выбрать

Определиться помогут специальные онлайн-сервисы, систематизирующие информацию по банковским продуктам, например, Banki.ru. Здесь по вашему вопросу вы получите таблицу с основными параметрами подходящих карточных предложений. Что-то заинтересовало – можно посмотреть все характеристики, требования и условия, а также резюме об их достоинствах и недостатках, выявленных экспертизой портала. Здесь же есть возможность перейти на сайт эмитента и оставить заявку онлайн.