Сегодня для многих доступен интересный продукт — кредитная карта с льготным периодом 120 дней в банке «Ренессанс Кредит». Посредством такого платежного инструмента удобно совершать покупки в обычных и интернет-магазинах, закрывать счета в различных учреждениях:

● кино;

● кафе;

● ресторанах;

● развлекательных заведениях.

К держателю пластика предъявляются определенные требования. Это — дееспособность, возраст не менее 18 лет, наличие стабильного источника дохода. Хорошо, если заявитель сможет доказать свою платежеспособность, предъявив официальную справку с текущего места работы. Важно, чтобы по ранее принятым обязательствам не были зафиксированы просрочки. Иначе банк имеет право отказать в предоставлении продукта.

Отличается длительностью льготного периода. Проценты не начисляются в течение 120 дней. На протяжении этого времени вы пользуетесь заемными средствами и не задумываетесь о необходимости внесения обязательных платежей.

Пополнить счёт можно одним из удобных способов:

● наличными в кассе банка;

● электронными деньгами;

● перечислением необходимой суммы из другой организации;

● через терминал;

● межкарточным переводом.

При этом учитывают размер комиссии, взимаемой за проведение транзакции. Ее величина обычно составляет от 1 % до 3 %.

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