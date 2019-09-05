Кредитные карты 120 дней льготного периода в Ренессанс Кредит

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
9 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитные карты 120 дней льготного периода в Ренессанс Кредит в городах:

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Сегодня для многих доступен интересный продукт — кредитная карта с льготным периодом 120 дней в банке «Ренессанс Кредит». Посредством такого платежного инструмента удобно совершать покупки в обычных и интернет-магазинах, закрывать счета в различных учреждениях:

● кино;

● кафе;

● ресторанах;

● развлекательных заведениях.

К держателю пластика предъявляются определенные требования. Это — дееспособность, возраст не менее 18 лет, наличие стабильного источника дохода. Хорошо, если заявитель сможет доказать свою платежеспособность, предъявив официальную справку с текущего места работы. Важно, чтобы по ранее принятым обязательствам не были зафиксированы просрочки. Иначе банк имеет право отказать в предоставлении продукта.

Отличается длительностью льготного периода. Проценты не начисляются в течение 120 дней. На протяжении этого времени вы пользуетесь заемными средствами и не задумываетесь о необходимости внесения обязательных платежей.

Пополнить счёт можно одним из удобных способов:

● наличными в кассе банка;

● электронными деньгами;

● перечислением необходимой суммы из другой организации;

● через терминал;

● межкарточным переводом.

При этом учитывают размер комиссии, взимаемой за проведение транзакции. Ее величина обычно составляет от 1 % до 3 %.

Полезный интернет-ресурс

Посетителям Banki.ru доступны бесплатные сервисы и инструменты для определения значений важных экономических показателей. Исходя из полученных результатов, вам удастся оценить вероятность одобрения интересующего вас продукта. Вы сможете спланировать свои финансовые потоки таким образом, чтобы добиться максимальной выгоды.

Советуем вам обратиться за помощью к «депозитному брокеру» при поиске оптимального варианта размещения денежных средств. В короткие сроки за вас проанализируют все доступные предложения по открытию вклада и укажут на наиболее подходящую позицию — с самой высокой ставкой. Вам нужно будет только изучить условия оказания услуги и найти немного времени, чтобы лично посетить офис рекомендованного учреждения.

Специальный «монитор» сориентирует при выборе лучшего из существующих сценариев инвестирования денежных средств — ваши сбережения должны работать. Сравните доходность проектов и остановитесь на понравившемся варианте. Вам решать, что более привлекательно: приобретение ценных бумаг, открытие депозита или участие в ПИФе.

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