При оформлении кредитной карты с льготным периодом 120 дней в Росбанке в обязательном порядке понадобится паспорт. Кроме того, могут дополнительно потребовать:

● ИНН;

● СНИЛС;

● документ об образовании;

● трудовую книжку;

● копию договора с работодателем;

● военный билет;

● загранпаспорт;

● водительское удостоверение.

Хорошо, если обратившийся подтвердит свою платежеспособность, предъявив справку о зарплате из бухгалтерии по текущему месту работы. Если история погашения ранее принятых обязательств заявителем положительная, можно рассчитывать на одобрение. Она имеет длительный льготный период. В течение 120 дней проценты не начисляются. Вы пользуетесь заемными средствами на протяжении 4 месяцев бесплатно, не заботясь о необходимости пополнения счета.

Клиент имеет право выбрать удобный для него способ внесения обязательных платежей, в том числе:

● наличными в кассе эмитента;

● посредством электронного кошелька;

● через терминал или банкомат;

● безналичным или межкарточным переводом.

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