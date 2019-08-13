Если вы хотите оформить кредитную карту с льготным периодом 120 дней в Русском Стандарте, то нужно будет доказать свою платежеспособность. Сделать это можно, предъявив официальную справку о зарплате с текущего места работы. Помимо паспорта могут дополнительно затребовать:

● пенсионное свидетельство;

● водительское удостоверение;

● документ о высшем или среднем профессиональном образовании;

● ИНН;

● договор с работодателем;

● заверенную копию трудовой книжки;

● военный билет;

● загранпаспорт.

Банк доверяет больше клиентам с хорошей историей погашения ранее принятых обязательств. Ее тщательно проверяют, запрашивая для этого сведения из БКИ. В оформлении продукта вправе отказать, если в прошлом обязанности по возврату денежных средств выполняли ненадлежащим образом.

Она имеетдлительный льготный период, в течение которого проценты не начисляются. Вы оплачиваете покупки и закрываете счета в различных заведениях посредством пластика бесплатно на протяжении 120 дней.

Держатель самостоятельно выбирает удобный для него способ пополнения, в том числе:

● наличными в кассе эмитента;

● через интернет-банкинг;

● в терминале или банкомате с функцией cash-in;

● электронными деньгами («Киви», «Вебмани», «Яндекс»);

● перечислением необходимой суммы с расчетного счета, открытого на имя клиента.

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