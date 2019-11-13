При оформлении кредитной карты с льготным периодом 120 дней в Россельхозбанке кроме паспорта могут дополнительно запросить:

● ИНН;

● СНИЛС;

● водительское удостоверение;

● военный билет (только для лиц мужского пола);

● документ об образовании;

● заверенную копию трудовой книжки;

● загранпаспорт.

Заявитель должен быть старше 18 лет и иметь стабильный источник дохода, который он способен подтвердить. Доказать свою платежеспособность лучше, предъявив справку о зарплате из бухгалтерии по текущему месту работы. Если история погашения ранее принятых обязательств клиентом отрицательная, банк вправе отказать в предоставлении ссуды, поскольку такому заёмщику не доверяют.

Карта интересна особенно длительным льготным периодом. В течение этого времени проценты не начисляются. Вы пользуетесь этим платежным инструментом при совершении покупок и закрытии счетов бесплатно на протяжении 120 дней.

По окончании грейс-периода следует позаботиться о своевременном пополнении карты, чтобы уменьшить переплату. Держатель самостоятельно выбирает способ внесения обязательных платежей, обращая внимание на процент комиссии, взимаемой за проведение транзакции:

● через банкомат или терминал;

● наличными в кассе эмитента;

● посредством электронного кошелька;

● перечислением со счета;

● межкарточным переводом.

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