Кредитные карты с Cash Back в банке «Ак Барс»





Кредитные карты с функцией кешбэка (до 10%), оформленные в в банке «Ак Барс», отличаются от стандартных тем, что держателю за оплату товаров и услуг с использованием такого «пластика» возвращается процент от суммы покупок обратно на счет.



При этом кешбэк не начисляется по безналичным операциям, тем самым Ак Барс стимулирует своих клиентов чаще пользоваться кредиткой.



Оформление такого финансового продукта происходит по следующей схеме:



1. Подается заявка;



2. Происходит рассмотрение предоставленной информации;



3. Ак Барс выносит решение;



4. В случае положительного ответа открывается счет;



5. Заявитель получает кредитку на руки.



Бонусы не начисляются при оплате задолженности по долговым обязательствам, совершении платежей в интернет-банкинге и казино, переводе денежных средств на другой счет.



Если Ак Барс заподозрит клиента в мошеннических действиях, программа будет прекращена. Аналогично кредитор поступит и при наличии задолженности на «карточном» счете, а это способствует повышению ответственности держателя за своевременное внесение платежей.



Сведения на Banki.ru



Данный портал является крупнейшим медиаресурсом Рунета, освещающим актуальные события финансовой сферы. Ежедневно на Banki.ru фиксируется более 3 тысяч поданных заявок. Ежемесячная аудитория превышает 6 миллионов пользователей.



Мы работаем круглосуточно и предоставляем все сведения абсолютно бесплатно, чтобы наши посетители имели свободный доступ к необходимой информации в любое удобное время.



Здесь вы найдете ответы на самые сложные вопросы, получив онлайн-консультацию высококвалифицированного специалиста.Зарегистрируйтесь на форуме портала и общайтесь на интересующие вас темы с другими участниками.



На основе реальных отзывов клиентов мы составили «народный» рейтинг финансовых организаций, чтобы вы смогли сделать правильный выбор в пользу того или иного кредитора.



Banki.ru оснащен уникальной опцией определения персонального рейтинга заемщика, на основе которого оценивают вероятность получения одобрения.

