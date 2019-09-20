Кредитные карты с Cash Back в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Пользование кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в Азиатско-Тихоокеанском Банке, сопровождается начислением бонусов. Чем большее количество транзакций зафиксировано, тем больший кешбэк будет получен.
Оформление данного банковского продукта с такой дополнительной опцией выглядит стандартным образом:
• подается заявка;
• предоставляется пакет документов;
• происходит рассмотрение информации о заемщике;
• выносится решение;
• при положительном ответе открывается счет;
• клиенту выдают «пластик» на руки.
Бонусная программа действует только при совершении безналичных операций, за исключением следующих:
• переводов на другие счета;
• платежей в казино;
• погашения кредитов.
Если товар был возвращен обратно в магазин, баллы не начисляются. Аналогичные меры Азиатско-Тихоокеанский Банк предпринимает в случае мошеннических действий клиента.
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