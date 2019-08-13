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Кредитные карты с Cash Back в Ситибанке

Банк: Ситибанк
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с Cash Back в Ситибанке в городах:

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Кредитные карты с функцией кешбэка (до 10%), оформленные в в Ситибанке, отличаются от стандартных тем, что держателю за оплату товаров и услуг с использованием такого «пластика» возвращается процент от суммы покупок обратно на счет.

При этом кешбэк не начисляется по безналичным операциям, тем самым Ситибанк стимулирует своих клиентов чаще пользоваться кредиткой.

Оформление такого финансового продукта происходит по следующей схеме:

1. Подается заявка;

2. Происходит рассмотрение предоставленной информации;

3. Ситибанк выносит решение;

4. В случае положительного ответа открывается счет;

5. Заявитель получает кредитку на руки.

Бонусы не начисляются при оплате задолженности по долговым обязательствам, совершении платежей в интернет-банкинге и казино, переводе денежных средств на другой счет.

Если Ситибанк заподозрит клиента в мошеннических действиях, программа будет прекращена. Аналогично кредитор поступит и при наличии задолженности на «карточном» счете, а это способствует повышению ответственности держателя за своевременное внесение платежей.

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