Кредитные карты с Cash Back в банке «ФК Открытие»





Сегодня вы можете оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в банке «ФК Открытие». Пользование таким финансовым продуктом предполагает возврат части израсходованного лимита обратно на счет клиента. За год может накопиться приличная сумма, что является приятным бонусом.



Оформление кредитки с дополнительной опцией ничем не отличается от стандартной процедуры:



• подается заявка;



• происходит рассмотрение предоставленных сведений;



• Банк «ФК Открытие» выносит решение;



• в случае одобрения открывается счет;



• клиенту выдают «пластик» на руки.



Кешбэк начисляется только при совершении безналичных операций, за исключением денежных переводов.



Действие бонусной программы приостанавливается в случае несоблюдения держателем сроков пополнения «карточного» счета. К тому же при задержке платежа Банк «ФК Открытие» применяет штрафные санкции.



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