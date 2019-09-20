Кредитные карты с Cash Back в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
367 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Сегодня вы можете оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в банке «ФК Открытие». Пользование таким финансовым продуктом предполагает возврат части израсходованного лимита обратно на счет клиента. За год может накопиться приличная сумма, что является приятным бонусом.

Оформление кредитки с дополнительной опцией ничем не отличается от стандартной процедуры:

• подается заявка;

• происходит рассмотрение предоставленных сведений;

• Банк «ФК Открытие» выносит решение;

• в случае одобрения открывается счет;

• клиенту выдают «пластик» на руки.

Кешбэк начисляется только при совершении безналичных операций, за исключением денежных переводов.

Действие бонусной программы приостанавливается в случае несоблюдения держателем сроков пополнения «карточного» счета. К тому же при задержке платежа Банк «ФК Открытие» применяет штрафные санкции.

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