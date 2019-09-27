Кредитные карты с Cash Back в МТС Банке

Банк: МТС Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
Mastercard World
 от 24,9% до 299 999 до 51 900 до 8%
2 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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У клиентов есть возможность оформить интересный продукт – кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Пользование таким «пластиком» предполагает начисление бонусов. Чем больше израсходован лимит, тем больше размер кешбэка.

При этом МТС Банк оставляет за собой право не применять условия бонусной программы при обнаружении факта мошенничества со стороны держателя кредитки.

Баллы не начисляются в следующих случаях:

• снятие наличных;

• перевод на другой счет;

• совершение платежей в интернет-банкинге;

• оплата услуг в игровых заведениях.

Клиент обязан своевременно пополнять «карточный» счет, чтобы бонусная программа не прекратила свое действие. При образовании задолженности перед кредитором применяются штрафные санкции.

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