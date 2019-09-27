Кредитные карты с Cash Back в МТС Банке





У клиентов есть возможность оформить интересный продукт – кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Пользование таким «пластиком» предполагает начисление бонусов. Чем больше израсходован лимит, тем больше размер кешбэка.



При этом МТС Банк оставляет за собой право не применять условия бонусной программы при обнаружении факта мошенничества со стороны держателя кредитки.



Баллы не начисляются в следующих случаях:



• снятие наличных;



• перевод на другой счет;



• совершение платежей в интернет-банкинге;



• оплата услуг в игровых заведениях.



Клиент обязан своевременно пополнять «карточный» счет, чтобы бонусная программа не прекратила свое действие. При образовании задолженности перед кредитором применяются штрафные санкции.



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